Kiedy ceny tuczników zaczną rosnąć?

O aktualnej kondycji rynku trzody chlewnej i perspektywach poprawy sytuacji mówi Magdalena Kowalewska z BNP Paribas Bank Polska.

Nie jest tajemnicą, że ostatnich kilkanaście miesięcy to czas potężnego kryzysu na rynku trzody chlewnej. Dobra koniunktura skończyła się praktycznie wraz z początkiem pandemii COVID-19, a ostatnie miesiące to czas w którym rolnicy na każdym wyprodukowanym tuczniku ponoszą straty. Jednak jak zwraca uwagę Magdalena Kowalewska, analityk BNP Paribas Bank Polska, nie tylko niskie ceny tuczników są problemem hodowców:

"Rok 2021 na rynku trzody upłynął pod znakiem relatywnie niskich cen skupu żywca i drożejących surowców paszowych. Według danych MRiRW przeciętnie żywiec wieprzowy w 2021 roku skupowano po 4,72 zł/kg, czyli o 9% taniej w relacji rocznej i o 6% taniej w porównaniu do średniej z lat 2017-2020. Jednocześnie przeciętna cena paszy pełnoporcjowej dla tuczników w okresie I-XI 2021 wyniosła 1194 zł/t, czyli o 10% więcej r/r. W konsekwencji relacja 1kg cen żywca do cen pasz (uproszczona miara rentowności produkcji) obniżyła się o 19% w porównaniu z ubiegłym rokiem i wyniosła 3,94. Podobne tendencje cenowe utrzymywały się nie tylko w Polsce, ale i w UE. Nadal jednym z kluczowych wyzwań sektora pozostaje ASF, który obecny jest na ponad połowie powierzchni Polski. Według danych GIW, w 2021 łącznie potwierdzono 124 ogniska ASF u świń i 3208 u dzików." czytamy w komentarzu, który specjalistka przygotowała specjalnie dla redakcji "Farmera".

Jak dodaje Magdalena Kowalewska, za obecny stan rzeczy odpowiada między innymi utrzymujący się od dawna ujemny bilans handlowy wieprzowiną:

"W okresie I-X 2021 za granicę sprzedano 343 tys. t mięsa wieprzowego, o wartości 631 mln EUR, czyli odpowiednio o 7% więcej w ujęciu wolumenowym, ale o 4% mniej w ujęciu wartościowym. Jednocześnie import wyniósł 574 tys. t, o wartości 1024 mln EUR i był o 4% większy ilościowo, ale o 12% mniejszy wartościowo r/r. Oznacza to, że ujemny bilans handlowy wyniósł 231 tys. t i był na zbliżonym poziomie, jak przed rokiem. Z kolei w ujęciu wartościowym zmniejszył się o 24% do -393 mln EUR"- czytamy w analizie.

Za bieżący kryzys odpowiada jednak przede wszystkim sytuacja na rynku światowym i europejskim:

"W znacznym stopniu sytuacja na krajowym rynku wieprzowiny uzależniona jest od kondycji branży mięsnej w UE i sytuacji na światowym rynku wieprzowiny, która z kolei w znacznym stopniu uzależniona jest od sytuacji w Chinach, które odbudowują pogłowie świń po ASF. Jak wynika z danych USDA, w 2021 r. Chiny wyprodukowały 46 mln t wieprzowiny, czyli o 27% więcej r/r. W 2022 roku oczekiwany jest kolejny wzrost produkcji do 49,5 mln t, czyli o kolejne 8% r/r. Taka sytuacja powoduje mniejsze zapotrzebowanie na wieprzowinę z importu o 7% r/r, do 4,2 mln t. Odczują to między innymi unijni eksporterzy. Już w 2021 roku obserwowaliśmy spadek eksportu produktów wieprzowych z UE do Chin, w 2022 roku tendencja ta prawdopodobnie będzie utrzymana. W pewnym stopniu spadek eksportu do Państwa Środka zostanie zrekompensowany wzrostem sprzedaży zagranicznej do Japonii, Korei Południowej, czy też na Filipiny" - czytamy.

Czy poprawa sytuacji możliwa jest w dającej się przewidzieć przyszłości?

"Oczekuje się, że ze względu na wysokie ceny surowców paszowych, a także poprawę sytuacji popytowo-podażowej na unijnym rynku wieprzowiny, ceny skupu żywca wieprzowego w Polsce wzrosną w 2022 roku. Dodatkowo spodziewamy się silniejszej transmisji cen w łańcuchu wartości produkcji wieprzowiny i wzrostu cen detalicznych produktów wieprzowych, co dodatkowo powinno działać w kierunku wzrostu cen trzody chlewnej." - czytamy w analizie przygotowanej przez Magdalenę Kowalewską.