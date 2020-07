Kiedy zniesienie pierwszej, niebieskiej strefy ASF w Wielkopolsce?

Na początku kwietnia br. wystąpiło ognisko ASF na fermie świń w Więckowicach w pow. poznańskim. Minęły już trzy miesiące od potwierdzenia tego ogniska, dlatego pytamy służby weterynaryjne, kiedy dokładnie nastąpi realna szansa na zniesienie z tego obszaru strefy niebieskiej.

W wyniku wystąpienia 2. ogniska ASF w Polsce w 2020 r., w woj. wielkopolskim wyznaczono pierwszą niebieską strefę ASF, która do dzisiaj obejmuje siedem gmin (lub ich fragmenty) powiatu poznańskiego i szamotulskiego. Ognisko ASF w Więckowicach w Wielkopolsce było powiązane z pierwszym ogniskiem ASF w 2020 r., które wystąpiło kilka tygodni wcześniej w Niedoradzu, w Lubuskiem.

W związku z czasem, który upłyną od wystąpienia ogniska w Więckowicach (5 kwietnia br.), brakiem przypadków dzików w obrębie tej strefy oraz dodatkowych ognisk choroby, znaczącym zagęszczeniem produkcji świń w tym regionie i jednoznacznymi utrudnieniami i stratami dla hodowców, dopytujemy w Głównym Inspektoracie Weterynarii, kiedy może nastąpić realna szansa na zniesienie niebieskiej strefy z tych terenów?

Główny Inspektorat Weterynarii wyjaśnia, że zgodnie z dokumentem roboczym Komisji Europejskiej SANTE/7112/2015/rev.3 z dnia 18 lutego 2019r. zniesienie obszaru zagrożenia nastąpić może najwcześniej po 3 miesiącach od dokonania ostatecznego czyszczenia i dezynfekcji zainfekowanego gospodarstwa, jeżeli w obrębie tego obszaru wystąpiło pojedyncze ognisko w gospodarstwie komercyjnym.

Jak czytamy dalej w odpowiedzi dla redakcji farmer.pl – Kolejnym przypadkiem skrócenia podstawowego okresu utrzymywania tej strefy z 12 do 3 miesięcy jest wystąpienie w krótkim czasie (do 30 dni) kilku ograniczonych terytorialnie ognisk w gospodarstwach niekomercyjnych lub warunek, że po wystąpieniu ognisk ASF, zostanie zaprzestana produkcja świń we wszystkich niekomercyjnych gospodarstwach z niskim poziomem bioasekuracji.

W praktyce oznacza to, że zasadniczym momentem, od którego można rozpocząć starania o zniesienie tej strefy jest trzeci, czwarty tydzień lipca br. Jeżeli nie będzie nowych ognisk w tym obszarze, Główny Lekarz Weterynarii wystąpi w najbliższym czasie ze stosownym wnioskiem do KE. Jednak zauważyć należy, że okres czerwca–sierpnia uznawany jest jednocześnie za najniebezpieczniejszy z punktu widzenia szerzenia się ASF w gospodarstwach. W związku z tym faktem, możliwe jest nawet przy niewielkiej liczbie ognisk poza omawianym obszarem zagrożenia, przesunięcie terminu zniesienia strefy na wrzesień – wyjaśnia GIW.

Z kolei, w rozmowie z Grzegorzem Wegierą, Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Poznaniu dowiadujemy się, że obszar zapowietrzony i zagrożony (w sumie w odległości 10 km od ogniska) został zniesiony 9 lipca br. przez wojewodę wielkopolskiego.

Jednocześnie pytamy o aktualną sprzedaż zwierząt z gospodarstw, które znalazły się w niebieskiej strefie ASF. - Obecnie nie odnotowujemy, by były utrudnienia w sprzedaży świń. Mamy tylko jeden zakład mięsny na terenie powiatu poznańskiego, i ten podmiot wystąpił o zgodę na przetwórstwo mięsa pochodzącego ze strefy niebieskiej, o ubój zwierząt ze strefy niebieskiej, aktualnie takiego wniosku nie mamy. Przypomnę, że to podmiot musi wyrazić chęć uzyskania takiej decyzji. Nie było też potrzeby, by wykonywać ubój zwierząt, z tego powodu, że w gospodarstwie nie jest zachowany ich dobrostan - mówi Grzegorz Wegiera.

Warto przypomnieć, że do zniesienia strefy konieczny jest monitoring zdrowia zwierząt w okolicznych stadach i perlustracja tych gospodarstw przez inspektorów weterynarii. Doktor Wegiera podkreśla w rozmowie, że w związku z pandemią koronawirusa, to zadanie było dodatkowo utrudnione. - Część osób powoływała się na Covid, że nie zgadza się na wejście inspektorów na teren gospodarstwa. To oczywiście wydłużało czas naszej pracy. Z kolei innym zależało, by zrobić to jak najszybciej. Inspektorzy musieli sprawdzić gospodarstwa, zbadać świnie i pobrać krew. Zweryfikować też te gospodarstwa, które są w spisie ARiMR jako posiadacze świń, ale aktualnie ich nie utrzymują, czyli czy rzeczywiście jest tam stan zerowy. Ostatecznie uzyskaliśmy wszystkie informacje, ale na pewno w sytuacji koronawirusa było to bardziej czasochłonne. Łącznie pobrano w strefie niebieskiej 5573 próby krwi w 227 stadach oraz skontrolowano około 400 gospodarstw pustych.

Dochodzenie epizootyczne, w tej fermie zostało zakończone już jakiś czas temu. Decyzja o wypłacie odszkodowania została przyznana, a wypłata środków nastąpi w najbliższym czasie. Taka decyzja nie miała jednak miejsca w przypadku fermy z Niedoradza, z której przyjechały zwierzęta do Więckowic. Dlatego pytamy doktora Grzegorza Wegierę, czy udało się ustalić wektor przeniesienia wirusa na stado w Więckowicach?

- Wektorem przeniesienia wirusa, mogła być ściółka wyścielająca samochód transportujący zwierzęta. Jednak ostatecznej gwarancji nie ma, by jednoznacznie wskazać jego źródło. Na pewno nie były to dziki. Nie były to też osoby pracujące w tym gospodarstwie, bo nie miały żadnego kontaktu z fermą w Niedoradzu. Warto też zauważyć, że przy wchodzeniu na teren tego gospodarstwa pracownicy dwukrotnie przebierają się, stosowana jest też dezynfekcja. Z naszych analiz wynikało, że był to materiał przywieziony ze zwierzętami. Samochód do przewozu był myty i dezynfekowany włącznie z podwoziem, a zwierzęta były przed wyjazdem badane. Dlatego, pozostała nam tylko ściółka, której się nie dezynfekuje, że ona mogła być skażona wirusem – wyjaśnia PLW w Poznaniu.