Kiedy znikną strefy niebieskie w Wielkopolsce i Lubelskiem?

Pomimo dynamicznego rozwoju ognisk ASF istnieją regiony kraju w których możliwe jest rychłe zdjęcie strefy niebieskiej. Kiedy może to nastąpić?

W zeszłym tygodniu zwrócił się do naszej redakcji rolnik z powiatu krasnostawskiego na Lubelszczyźnie z zapytaniem o możliwość zdjęcia "strefy niebieskiej" z obszaru jego zamieszkania. Ostatnie ognisko ASF na obszarze regionu potwierdzono w lipcu ubiegłego roku stąd rzeczywiście już od pewnego czasu można by było spodziewać się zdjęcia strefy. Czy jest na to szansa w najbliższym czasie? Zapytanie w tej sprawie skierowaliśmy do Głównego Inspektoratu Weterynarii:

"Dotychczasowa sytuacja epizootyczna w woj. lubelskim, związana ze stwierdzeniem 60 ognisk choroby w województwie w różnych jego częściach, nie pozwalała na zniesienie obszaru zagrożenia ("niebieska strefa") w pozostałych powiatach, w których nie notowano ognisk w bieżącym roku. Główny Lekarz Weterynarii zwróci się do KE przed najbliższym posiedzeniem Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz, które odbędzie się w październiku br. o dokonanie zmian w regionalizacji poprzez znoszenie "niebieskiej strefy" m.in. w powiecie krasnostawskim" - czytamy w odpowiedzi GIW.

Podobne pytanie zadaliśmy w kontekście dwóch regionów Wielkopolski: powiatu poznańskiego (ognisko ASF na początku kwietnia b.r.) i okolic Leszna (ognisko ASF w połowie czerwca b.r.). Biorąc pod uwagę, że były to pojedyncze ogniska, zdjęcie strefy możliwe jest już po upływie 3 miesięcy od zakończenia likwidacji ognisk choroby. Kiedy zatem możemy oczekiwać uwolnienia tych dwóch regionów z obszaru zagrożenia?

"Komisja Europejska nie przychyliła się do zniesienia niebieskiej strefy w powiecie poznańskim, z uwagi na bieżącą sytuację epizootyczną w woj. wielkopolskim. Jednakże wnioski w tej sprawie będą ponownie składane. W odniesieniu do powiatu leszczyńskiego, możliwy termin ubiegania się o zmianę regionalizacji nastąpi w październiku" - czytamy w odpowiedzi przesłanej przez Główny Inspektorat Weterynarii.

Istnieje szansa, że jeszcze w tym roku znikną strefy niebieskie także z innych obszarów kraju. Wkrótce minie rok od wystąpienia ostatniego ogniska pomoru w województwie podlaskim (strefa w okolicach Łap i Bielska Podlaskiego), a w sierpniu minęło 12 miesięcy od ostatniego ogniska ASF w okolicach Parczewa i Radzynia Podlaskiego na Lubelszczyźnie. W tym roku znacznie lepiej wygląda także sytuacja we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego (tylko jedno ognisko w powiecie oleckim na początku lipca). Tempo "uwalniania" obszarów ze strefy będzie jednak zależało od dalszego przebiegu sytuacji zarówno w populacji dzików, jak i świń.