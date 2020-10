Kilkadziesiąt gmin uwolnionych ze strefy niebieskiej

Z obszaru ponad 50 gmin województw podlaskiego, warmińsko - mazurskiego i lubelskiego ostatnią decyzją Komisji Europejskiej zdjęto strefę niebieska wynikającą z wystąpienia na tych terenach ognisk ASF.

O zmianie zasięgu stref poinformował wczoraj Główny Inspektorat Weterynaryjny. Decyzja o przeniesieniu ze strefy niebieskiej do czerwonej dotyczy regionów kraju w których ogniska ASF potwierdzono w zeszłym roku. Obszar zagrożenia zniesiono z następujących obszarów Polski:

Województwo warmińsko-mazurskie:

- gminy Węgorzewo, Pozezdrze, Budry - w powiecie węgorzewskim,

- gminy Ryn, Giżycko, Kruklanki, Miłki, Wydminy i miasto Giżycko - w powiecie giżyckim,

- gminy Srokowo, Korsze, Barciany, Kętrzyn - w powiecie kętrzyńskim,

- gmina Sępopol - w powiecie bartoszyckim,

- gmina Wilczęta w powiecie braniewskim,

- gminy Pasłęk, Godkowo - w powiecie elbląskim;

Województwo podlaskie:

- gminy Bielsk Podlaski, Wyszki i miasto Bielsk Podlaski - w powiecie bielskim,

- gminy Poświętne, Suraż, Łapy, Turośń Kościelna, Juchnowiec Kościelny -

w powiecie białostockim;

Województwo lubelskie:

- gminy Borki, Czemierniki, Wohyń, Radzyń Podlaski i miasto Radzyń Podlaski - w powiecie radzyńskim,

- gminy Milanów, Parczew, Siemień - w powiecie parczewskim,

- gminy Niemce, Jastków i miasto Lublin - w powiecie lubelskim,

- gminy Hańsk, Urszulin - w powiecie włodawskim,

- gminy Cyców, Ludwin, Łęczna, Milejów, Puchaczów, Spiczyn w powiecie łęczyńskim,

- gminy Siedliszcze, Wierzbica, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny i miasto Rejowiec Fabryczny - w powiecie chełmskim,

- gminy Ostrów Lubelski, Serniki, Niedźwiada - w powiecie lubartowskim,

- gmina Wojcieszków w powiecie łukowskim,

- gminy Izbica, Gorzków, Kraśniczyn, Siennica Różana, Łopiennik Górny, Krasnystaw i miasto Krasnystaw w powiecie krasnostawskim.

Zdjęcia strefy nie doczekali się niestety producenci z województwa wielkopolskiego. W dwóch regionach - w okolicach Poznania i Leszna, gdzie wystąpiły tylko pojedyncze ogniska teoretycznie obszar zagrożenia mógłby być już zdjęty. Niestety Komisja tym razem nie zdecydowała się taki krok.

Zmiany zasięgu stref wystąpiły natomiast w Polsce zachodniej, niestety były to zmiany in minus. Na skutek występowania przypadków ASF u dzików, do obszaru strefy czerwonej włączono obszar gmin Słubice, Rzepin i Cybinka, oraz miast Słubice i Rzepin w powiecie słubickim.