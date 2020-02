Knur Excelium nowość na światowym rynku knurów

Excelium to najnowszy knur w ofercie Choice Genetics[K1] . Z FCR poniżej 2 kg/kg m.c. i tempem wzrostu 140 dni do wagi 120 kg, staje się jednym ze światowych liderów w zakresie efektywności. Knur wyznacza także nowe standardy w zakresie odporności i jakości technologicznej mięsa. Dzięki temu ma wszelkie atuty by stać się drugą obok loszki CG36, globalną wizytówką Choice Genetics. Nasienie Excelium jest już dostępne w firmowym centrum genetycznym.

Choice Genetics to jeden z globalnych i zarazem krajowych liderów genetyki trzody chlewnej. Najmocniejszą pozycję na polskim rynku ten producent genetyki posiada w ofercie loszek hodowlanych. Najnowszej generacji locha CG36, wcześniej NAIMA, według różnych szacunków posiada aktualnie ok 25% udział w rynku. Krajowi hodowcy podkreślają, że daje nie tylko dużą ilość ciężkich prosiąt i jest prawdziwą fabryką mleka, ale jest ponadto wytrzymała, a w nowej generacji stała się dodatkowo liderem efektywności żywieniowej, zapewniając dziś najniższy koszt wytworzenia prosięcia, od urodzenia, do tuczu. Według producenta, CG36 to wzór zrównoważonej genetyki dla loch, a Excelium ma być jej odpowiednikiem wśród knurów.

Strategia genetyczna oraz rynkowa Choice Genetics Polska w zakresie knurów opiera się na ofercie trzech zwierząt dedykowanych do różnych programów hodowlanych. Knura P90 charakteryzuje przede wszystkim tempo wzrostu i krzepkość, knur P81 rekomendowany jest w zakresie FCR oraz łagodności, wreszcie knur P98, którego cechuje wysokie oko polędwicy, konformacja i duża masa wyrębów głównych.

Knur Excelium łączy najlepsze cechy tych bardzo popularnych knurów, będąc najlepszą ilustracją przedstawionej w ubiegłym roku, nowej globalnej misji marki. Jeszcze bardziej niż do tej pory, akcentuje ona zobowiązanie do produkcji zwierząt zrównoważonych genetycznie. Misja wyrażona hasłem Caring for Life [W trosce o życie], wyznaczyła przez Grupę Grimaud [właściciela marki Choice Genetics] ścisłe ramy jej genetykom, przyczyniając się do unikatowego podejścia selekcyjnego „Natural Concept”.

Programy hodowlane muszą uwzględniać nie tylko oczekiwania indywidualnych hodowców, rynku zintegrowanej produkcji i wymagań dobrostanu zwierząt, ale również oczekiwania przemysłu mięsnego oraz konsumentów w zakresie jakości mięsa wieprzowego. Ponadto mają przyczyniać się do ochrony zasobów naturalnych ziemi i respektować wymogi zrównoważonej hodowli. Zakres cech, na który genetycy Choice Genetics zwracają uwagę jest bardzo szeroki, od wydajnościowych (m.in. FCR, konwersja paszy, odporność), po jakościowe (m.in. behawior, optymalny profil metaboliczny, jednorodność miotów, konformacja wyrębów, wartość rzeźna tusz).

- Excelium, wspólnie z lochą CG36 to pierwsze produkty Choice Genetics po wypracowaniu i ogłoszeniu nowych wytycznych dla programów hodowlanych – mówi Stanisław Niemyjski prezes zarządu Choice Genetics Polska - Selekcja knura na cechy wydajnościowe i jakościowe przyniosła wyjątkowe rezultaty. To z jednej strony FCR na poziomie poniżej 2 kg/kg m.c., a z drugiej doskonała jakość mięsa i piękne szynki. To knur dedykowany do współczesnego modelu przemysłowej, zintegrowanej produkcji świń. – dodaje.

Wyniki terenowe potwierdzają przewagę konkurencyjną knura w zakresie wyników produkcyjnych, które są imponujące [patrz tabela]. Inne zalety Excelium to łatwość adaptacji do różnych warunków środowiskowych, wysoka socjalność i wytrzymałość oraz niska śmiertelność w tuczu. Podobnie jak wszystkie knury w ofercie Choice Genetics, także Excelium reprezentuje populację wolną od genu wrażliwości na stres i genu RN- .

Tabela: Wyniki terenowe przeprowadzone na dwóch grupach prosiąt po odsadzeniu

– To na co zwracamy uwagę hodowcom, a przede wszystkim przedstawicielom przemysłu mięsnego to właśnie fakt, że nową linię knurów charakteryzuje jednocześnie wysoka jakość mięsa - akcentuje Stanisław Niemyjski prezes zarządu Choice Genetics Polska – Excelium zapewnia optymalny rozkład i udział mięsa w wyrębach podstawowych oraz mięso znakomite pod względem cech technologicznych i sensorycznych. Wysoka wartość kulinarna mięsa predestynuje knura do wytwarzania wysoko jakościowych produktów regionalnych i ekskluzywnych, np. długo dojrzewających. – dodaje.

Ze względu na uniwersalne właściwości produkcyjne i jakość technologiczną mięsa knur trafił do globalnej sieci sprzedaży Choice Genetics. Obok loszki CG36 to drugi produkt oferowany równolegle na wszystkich rynkach, na których Choice Genetics prowadzi działalność hodowlaną i handlową, a więc w USA, Ameryce Łacińskiej, Azji i Europie.

Dawki inseminacyjne Excelium, dostępne w ofercie centrum genetycznego Choice Genetics, trafiły już także do polskich hodowców. Pierwsze wyproszenia pokazały wysoką masę urodzeniową prosiąt i jednorodność miotów.

Walory knura i jego potencjalne znaczenie dla hodowców oraz krajowej produkcji świń docenione zostały podczas zorganizowanej w ubiegłym roku, prestiżowej konferencji: „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie”, gdzie Excelium otrzymał wyróżnienie „Innowacyjny Produkt Rolniczy 2019”.

- Excelium to wzorzec zrównoważonej genetyki - mówi Stanisław Niemyjski prezes zarządu Choice Genetics Polska – Ma wszelkie cechy by już wkrótce osiągnąć dominującą pozycję na krajowym rynku knurów, odpowiadającą pozycji loszki CG36 na rynku loch hodowlanych.