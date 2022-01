Kolejna duża zmiana stref ASF

W myśl rozporządzenia wykonawczego KE, które ukazało się pod koniec zeszłego roku, kolejne obszary naszego kraju włączono w obszar strefy czerwonej, różowej i niebieskiej.

Największe zmiany dotyczą województwa świętokrzyskiego: w wyniku ogniska ASF świń potwierdzonego w drugiej połowie grudnia w gminie Miedziana Góra , do strefy czerwonej włączono teren kilku gmin powiatu kieleckiego. Strefę różową rozszerzono natomiast w województwach wielkopolskim, dolnośląskim i opolskim. W tym ostatnim zwiększył się również zasięg strefy niebieskiej.

Gdzie wprowadzono strefę czerwoną ASF?

Obszar objęty ograniczeniami III (strefa czerwona) wprowadzono na następujących terenach:

- powiat miejski Kielce

- powiat kielecki (gminy Miedziana Góra, Masłów, Górno, część gmin Mniów, Sitkówka-Nowiny, Morawica i Daleszyce wcześniej nie włączone do strefy)

Gdzie nowe strefy różowe ASF?

Obszar objęty ograniczeniami II (strefa różowa) związany z występowaniem ASF dzików wprowadzono na następujących terenach:

Województwo dolnośląskie:

Powiat oleśnicki (miasto Oleśnica, gmina Bierutów, część gminy Oleśnica położona na południe od drogi ekspresowej S8)

Powiat milicki (gmina Cieszków, część gminy Milicz nie włączona wcześniej do strefy

Województwo opolskie:

- Powiat namysłowski (gminy Namysłów i Wilków)

Województwo wielkopolskie:

Powiat krotoszyński (gminy Kobylin, Zduny, część gminy Krotoszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowana z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy)

Powiat gostyński (gmina Pępowo)

Powiat leszczyński (miasto Leszno, gmina Osieczna, część gmin Święciechowa i Lipno nie włączona wcześniej do strefy różowej)

Gdzie nowa strefa niebieska ASF?

Zasięg strefy niebieskiej zwiększono o teren kilku gmin województwa opolskiego. Mowa tu o następujących terenach:

Powiat brzeski (gmina Lewin Brzeski)

Powiat opolski (gminy Dobrzeń WIelki i Popielów)

Powiat namysłowski (gmina Pokój)