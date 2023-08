Dekoniunktura na rynku trzody stale się pogłębia. Wczorajsza sesja giełdy VEZG zakończyła się kolejnym dużym spadkiem cen tuczników. Będzie to miało oczywiście swoje przełożenie na krajowy rynek.

Wczorajsze sesja VEZG zakończyła się powrotem trendu spadkowego. Niestety obniżki ponownie są bardzo bolesne. W porównaniu z poprzednią sesją tuczniki potaniały aż o 10 eurocentów. Obecnie rekomendowana przez VEZG cena skupu tuczników to 2.30 euro za kilogram tucznika o mięsności 57 proc. (odpowiednik naszej klasy E). Warto dodać, że jest to najniższa stawka od połowy marca.

W przeliczeniu na krajową walutę (według kursu euro z dzisiaj: 1 EUR=4,46 PLN) niemieckie tuczniki kosztują obecnie 10,26 zł/kg, wobec 10,70 zł/kg w ubiegłym tygodniu.

Ceny tuczników w Polsce

Na początku tygodnia na krajowym rynku ceny tuczników kształtowały się na średnim poziomie 10,28 zł netto za kilogram tucznika w klasie E, oraz 8,23 zł netto za kilogram tucznika w wadze żywej. Praktycznie pewne jest, że na dniach ceny spadną o kolejnych 50 groszy, co oznaczałoby, że powrócą one do poziomu z początku roku.

Warto dodać, że spadki cen w Polsce nie są proporcjonalne do obniżek w Niemczech. Od końca czerwca do wczoraj ceny na małej giełdzie spadły jedynie o 10 eurocentów (+/-45 groszy). Tymczasem w omawianym okresie krajowe rzeźnie obniżyły ceny o blisko 1,50 zł!