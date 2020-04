Kolejne gminy bez niebieskiej strefy ASF

W ostatnim czasie, GLW wnioskował do KE o zmniejszenie zasięgu występowania stref niebieskich ASF na terenie Polski. Ze zgłoszonych 77 gmin, KE zmieniła status tylko dla 10. Krajowa weterynaria ponowiła swe starania, wskazując, że w rzeczywistości problem ASF w zgłoszonych gminach, został już dawno wyeliminowany lub wystąpienie choroby miało charakter incydentalny.

Na początku marca br. Bogdan Konopka Główny Lekarz Weterynarii zgłosił do Komisji Europejskiej wniosek o zmniejszenie zasięgu obszaru zagrożenia, który dotyczył 77 gmin lub części gmin w woj. podkarpackim, lubelskim, warmińsko - mazurskim, mazowieckim oraz podlaskim. W części tych gmin nie notowano nawet ognisk ASF, czasami tylko sąsiadowały z gminami, gdzie wystąpiło ognisko.

Komisja zgodziła się na częściowe zmniejszenie zasięgu obszaru zagrożenia (strefa niebieska) w związku z regionalizacją dotyczącą występowania ognisk ASF, ale zmiany są niewielkie.

KE zaakceptowała zmiany w odniesieniu do następujących gmin w powiatach: mińskim, ciechanowskim i mławskim (w powiecie mławskim –gm. Strzegowo; w powiecie ciechanowskim: Regimin, Ciechanów i miasto Ciechanów, Ojrzeń, Sońsk, Glinojeck. Ostatnie dwa ogniska, które wystąpiły na terenie gminy Ciechanów, miały miejsce w lipcu 2019 r. Od tamtej pory sytuacja w stadach trzody chlewnej w zakresie występowania ASF nie pogorszyła się i nie notowano nowych tego typu zdarzeń. Pozostałe zwolnione ze strefy niebieskiej gminy, sąsiadowały, ze wspomnianą gminą.

Z kolei zmiany w powiecie mińskim, dotyczą takich gmin jak: Dębe Wielkie, Sulejówek, Halinów. Ostatnie ogniska w tym regionie to: ognisko ASF w 2018 r. w gminie Kołbiel i Siennica oraz w gminie Cegłów w 2019 r. Sytuacja pod względem ASF na tym obszarze również była stabilna, z pojedynczymi ogniskami.

W komentarzu dla redakcji farmer.pl Główny Lekarz Weterynarii podkreśla, że to nie koniec starań strony polskiej o zmianę statusu obszarów dotkniętych ASF, a sytuacja epizootyczna jest oceniana na bieżąco. - W związku z faktem, że KE zaakceptowała jedynie częściowo wniosek strony polskiej, GLW w dalszym ciągu wywiera presję na KE w zakresie zmian regionalizacji w pozostałych gminach. 7 kwietnia br. wystosowano kolejne pismo do KE, w którym wskazano, że odmowa ze strony Komisji Europejskiej procedowania zmian w zakresie znoszenia restrykcji z obszarów wymienionych w części III załącznika do decyzji nr 2014/709/UE, stawia stronę polską w negatywnym świetle w oczach partnerów handlowych. Tego rodzaju działania w zakresie utrzymywania restrykcji stwarzają wrażenie, że na danym obszarze administracyjnym kraju problem z występowaniem ASF u świń jest nadal obecny, podczas gdy w rzeczywistości problem ten został już dawno wyeliminowany lub wystąpienie choroby miało charakter incydentalny. KE nie odniosła się jeszcze do tego pisma - informuje Główny Lekarz Weterynarii.

Niestety, ale ASF cały czas się szerzy w populacji dzików. W myśl najnowszej decyzji Komisji Europejskiej obszar kolejnych dwóch gmin województwa wielkopolskiego został włączony do tzw. strefy czerwonej.