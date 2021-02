Kolejne gminy w czerwonej strefie ASF

W myśl ostatniej decyzji Komisji Europejskiej, do strefy czerwonej związanej z występowaniem na danym terenie ASF dzików włączono obszar kolejnych gmin województwa dolnośląskiego i podkarpackiego.

Włączenie nowych terenów w skład obszaru objętego ograniczeniami wynika z przypadków ASF u dzików, jakie pojawiły się tam w ostatnich tygodniach. W województwie dolnośląskim mowa tu o przypadkach potwierdzonych na przełomie stycznie i lutego w gminie Grębocice w powiecie polkowickim, zaś poszerzenie czerwonej strefy na Podkarpacia jest wynikiem przypadku pomoru który potwierdzono 1 lutego w okolicach Przeworska.

W myśl ostatniej decyzji KE, do strefy czerwonej włączono następujące tereny:

Województwo dolnośląskie:

- gmina Rudna w powiecie lubińskim

- część gminy Niechlów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Barycz, część gminy Jemielno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 323 w powiecie górowskim

Województwo podkarpackie:

- część gminy wiejskiej Przeworsk położona na zachód od miasta Przeworsk i na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 biegnącą od granicy z gminą Tryńcza do granicy miasta Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1594R biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zarzecze oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogi nr 1617R oraz 1619R biegnącą do południowej granicy gminy oraz na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim

Jednocześnie w związku z włączeniem do strefy czerwonej kolejnych obszarów, na obszarze Dolnego Śląska poszerzono także zasięg obszaru ochronnego (strefa żółta). Włączone do niej następujące gminy:

- Wąsosz (pow. górowski)

- Wińsko (pow. wołowski)

- Ścinawa (pow. lubiński)