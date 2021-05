Kolejne gminy włączone do różowej strefy ASF

Ostatnie rozporządzenie wykonawcze KE poszerzyło zasięg różowej strefy w Polsce. Ma to związek z występowaniem ASF u dzików na obszarach do niedawna wolnych od choroby.

Różową (dawniej - czerwoną) strefę wprowadzono na obszarze kilku gmin w północno zachodniej części województwa wielkopolskiego. Ma to związek z przypadkiem ASF, który wystąpił na obszarze powiatu szamotulskiego na przełomie kwietnia i maja. Wcześniej obszar ten zaliczony był do strefy niebieskiej (dawniej - żółtej).

W myśl ostatniego rozporządzenia wykonawczego KE, do strefy różowej włączono następujące obszary:

Powiat szamotulski:

— gmina Pniewy

- część gminy Duszniki położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy

– część gminy Ostroróg położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy

- część gminy Wronki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 i 186

- część gminy Szamotuły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 oraz na wschód od wschodniej granicy miasta Szamotuły i na północ od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły do południowowschodniej granicy gminy

- część gminy Obrzycko położona na wschód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na wschód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim

Powiat międzychodzki:

- gmina Chrzypsko Wielkie

— część gminy Sieraków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Lutomek, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 186 w miejscowości Lutomek biegnącą do skrzyżowania z ul. Leśną w miejscowości Lutom i dalej na wschód od ul. Leśnej biegnącej do wschodniej granicy gminy

- część gminy Kwilcz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 24, następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 24 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 186 do skrzyżowania z drogą w miejscowości Pólko, i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od miejscowości Pólko przez miejscowość Wituchowo do południowej granicy gminy w powiecie międzychodzkim