Kolejne gminy włączone do strefy czerwonej

Wystąpienie ostatnich przypadków ASF poza obszarem objętym ograniczeniami, lub na jego skraju sprawiło, że ponad 10 gmin (lub ich części) włączono do strefy czerwonej

Kolejne obszary objęte strefą czerwoną to wynik wystąpienia przypadku ASF w powiecie obornickim (na obszarze dotychczas niewłączonym do żadnej ze stref), oraz sokołowskim (na skraju strefy czerwonej). Zachodziła obawa o to, że obszarem objętym ograniczeniami zostaną objęte także kolejne gminy położone wzdłuż niemieckiej granicy, co byłoby efektem występowania przypadków ASF w dystrykcie Markisch-Oderland. Na ten moment zdecydowano się jednak na włączenie kilku gmin do obszaru ochronnego.

W myśl ostatniej decyzji Komisji Europejskiej, do strefy czerwonej włączono następujące obszary:

Województwo mazowieckie:

- powiat ostrowski (gmina Zaręby Kościelne i część gminy Małkinia Górna położona na południe od rzeki Brok)

Województwo wielkopolskie:

- powiat obornicki (gminy Oborniki, Rogoźno, Ryczywół)

- powiat czarnkowsko – trzcianecki (część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo – ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy)

- powiat poznański (gmina Suchy Las, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na północ od linii kolejowej biegnącej od pół­nocnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Rokietnica położona na północ i na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzysz­kowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz)

- powiat szamotulski (część gminy Szamotuły położona na wschód od wschodniej granicy miasta Szamotuły i na północ od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły do południowo-wschodniej granicy gminy, część gminy Obrzycko położona na wschód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północ­nej granicy miasta Obrzycko, a następnie na wschód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo)

Z kolei do strefy żółtej włączono następujące obszary:

Województwo lubuskie:

- powiat sulęciński (gmina Słońsk)

- powiat słubicki (gminy Słubice i Górzyca)

- powiat gorzowski (gmina Kostrzyn n. Odrą)

Województwo wielkopolskie:

- powiat poznański (gmina Swarzędz, Pobiedziska, Czerwonak, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej bieg­nącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy)

- powiat gnieźnieński (gmina Kiszkowo, część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna)

- powiat czarnkowsko – trzciankowski (miasto Czarnków, gminy Lubasz, Czarnków, część gminy Połajewo położona na północ od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo – ul. Ryczywolska do północno- wschodniej granicy gminy, część gminy Wieleń położona na południe od linii kolejowej biegnącej od wschod­niej granicy gminy przez miasto Wieleń i miejscowość Herburtowo do zachodniej granicy gminy)

- powiat szamotulski (miasto Szamotuły, gminy Pniewy, Ostroróg, Wronki, część gminy Szamotuły położona na zachód od zachodniej granicy miasta Szamotuły i na południe od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły, do południowo-wschodniej granicy gminy, część gminy Obrzycko położona na zachód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na zachód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo, część gminy Duszniki położona na zachód od linii wyzna­czonej przez drogę nr 306 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 92 oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 306, część gminy Kaźmierz położona na północ i na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Witkowice – Gorszewice – Kaźmierz (wzdłuż ulic Czereśniowa, Dworcowa, Marii Konopnickiej) – Chlewiska, biegnącą do wschodniej granicy gminy)

- powiat chodzieski (gmina Budzyń)

- powiat wągrowiecki (miasto Wągrowiec, gminy Budzyń, Mieścisko, Wągrowiec)