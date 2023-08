Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy niemal wszystkie punkty sprzedaży warchlaków zdecydowały się na obniżenie cen (od 10 do 50 zł/szt.). Pojawiły się także sporadyczne decyzje o podtrzymaniu cen.

Wczorajsze notowania warchlaków na duńskiej giełdzie oraz obniżki cen tuczników przełożyły się na ceny warchlaków na naszym rynku.

Nasi rozmówcy wskazują także, na niewielką liczbę nowych klientów.

Także Remigiusz Bilski, kierownik regionalny ds. sprzedaży z PH Konrad, informuje o obniżonym popycie, choć zaznacza także, że około 35.-36. tygodnia br. spodziewane jest ożywienie na rynku warchlaków.

– Rynek trzody wyhamował. Warchlaki wstawiają nieliczni, a reszta liczy na dalsze obniżki. Czy do nich dojdzie? Pewnie tak, choć dużo będzie zależało od kolejnego notowania na niemieckiej dużej giełdzie. Z duńskiego rynku płyną sygnały, że we wrześniu powinno dojść do ożywienia na rynku warchlaków – mówi Bilski. – Po tym jak Niemcy podtrzymali ceny tuczników, a nasze ubojnie pomimo tego obniżyły ceny 25-30 gr, doszło do sytuacji nie spotykanej od pewnego czasu - nasze ceny spadły poniżej ceny niemieckiej. Wniosek z tego jest prosty, gdzieś musiało napłynąć z zagranicy dużo mięsa w dumpingowych cenach. Innego wytłumaczenia nie ma, ponieważ nie ma nadwyżki tuczników – dodaje.

– Spodziewamy się większego ożywienia na rynku warchlaków w okolicy 35.-36. tygodnia br. Do tego czasu sytuacja powinna być stabilna lub spadkowa. Po prostu ceny warchlaków muszą dostosować się do cen tuczników, które w najbliższym czasie będą nieco niższe. Pewną role odgrywają tu także przeciągające się żniwa. Jednak w okolicy 35.-36. tygodnia rynek powinien wrócić do normy, ponieważ to będą już zakupy pod uboje świąteczne i zainteresowanie wstawieniami powinno być większe. Do tego czasu ceny jeszcze spadną? Podejrzewam, że może się tak stać, przynajmniej raz. Trudno jednak powiedzieć jak duże będą to zmiany. Zależeć to będzie od Duńczyków, ale myślę, że może to być jeszcze jeden spadek o ok. 40 koron, choć nie wiem jak ostatecznie rozwinie się sytuacja – zaznacza Bilski.