Kolejne ogniska ASF. To już prawie 57 tys. zlikwidowanych świń

Mimo, że częstotliwość występowania afrykańskiego pomoru świń już maleje, to nadal, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu systematycznie odnotowywane są kolejne ogniska.

Główny Lekarz Weterynarii poinformował w tym tygodniu o potwierdzeniu kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF).

W tym roku, w 98 ogniskach choroby padło lub zostało zlikwidowanych 56 954 świń. W 2019 r., tych ognisk było 48, a w ich wyniku zlikwidowano 35 359 świń.



Jak czytamy w komunikacie GLW:

95. ognisko w 2020 r. wyznaczono na podstawie wyników badań laboratoryjnych z 26 września 2020 r. w gospodarstwie, w którym utrzymywano 2 świnie, położonym w miejscowości Anielówka, gmina Michów, powiat lubartowski, województwo lubelskie. Gospodarstwo znajduje się na obszarze zagrożonym, stosownie do rozporządzenia Wojewody Lubelskiego wydanego w związku z poprzednimi ogniskami ASF stwierdzonymi w powiecie lubartowskim. Próbki do badań laboratoryjnych, w których uzyskano dodatnie wyniki badań, zostały pobrane 24.09.2020. w związku z padnięciem 1 lochy. Uprzednio, próbki do badań laboratoryjnych były pobierane w tym gospodarstwie 14.09.2020. w związku z planowanym uchyleniem ww. rozporządzenia Wojewody i uzyskano wówczas ujemne wyniki badań.

96. ognisko w 2020 r. wyznaczono na podstawie wyników badań laboratoryjnych z 26 września 2020 r. w gospodarstwie, w którym utrzymywano 29 świń, położonym w miejscowości Jeziorzany, gmina Jeziorzany, powiat lubartowski, województwo lubelskie. Próbki do badań laboratoryjnych zostały pobrane w związku z działaniami w zakresie wybijania świń w gospodarstwach kontaktowych wdrożonymi niezwłocznie po wyznaczeniu ogniska nr 93.

97. ognisko w 2020 r. wyznaczono na podstawie wyników badań laboratoryjnych z 27 września 2020 r. w gospodarstwie, w którym utrzymywano 74 świnie, położonym w miejscowości Janków Pierwszy, gmina Blizanów, powiat kaliski, województwo wielkopolskie. Jest to gospodarstwo kontaktowe do ogniska nr 2020/88, stwierdzonego w powiecie kaliskim w tej samej gminie. Wzmożonym nadzorem zostały objęte wszystkie gospodarstwa uznane za kontaktowe i dotychczas dodatnie wyniki badań laboratoryjnych uzyskano tylko w tym jednym gospodarstwie.

98. ognisko w 2020 r. wyznaczono na podstawie wyników badań z 30 września br. otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Powyższe ognisko zostało stwierdzone w gospodarstwie, w którym utrzymywano 27 świń, położonym w miejscowości Wola Buchowska, gmina Jarosław, powiat jarosławski, województwo podkarpackie, tj. na obszarze wymienionym w części III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji nr 2014/709 w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE.