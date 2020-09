Kolejne ognisko ASF w dużym stadzie świń!

Jak udało ustalić się naszej redakcji, w okolicach Morąga na Warmii potwierdzono ognisko ASF w bardzo dużym stadzie świń. Liczyło ono około 6,5 tys. zwierząt.

Informacje na temat ogniska pojawiły się wczesnym popołudniem w mediach społecznościowych. Wiadomość tą udało nam się potwierdzić w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie. Jak mówi Dorota Daniluk, zastępca Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, ognisko choroby pojawiło się w tuczarni liczącej około 6,5 tys. świń położonej w gminie Morąg w powiecie ostródzkim. Teren na którym wystąpiło ognisko pomoru objęty jest strefą czerwoną, w niedalekiej odległości znajduje się natomiast granica strefy niebieskiej.

Jak informuje Dorota Daniluk, rozpoczęły się już prace związane z likwidacją ogniska, ich zakończenie planowane jest na sobotę. Na chwilę obecną trudno jest mówić o drodze jaką choroba przedostała się do gospodarstwa. Jak podkreśla zastępca Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, przy tak dużym natężeniu przypadków ASF w populacji dzików, naprawdę niewiele potrzeba by choroba przedostała się do gospodarstwa.

Jest to trzecie co do wielkości ognisko ASF potwierdzone w 2020 roku. Od początku roku na skutek wystąpienia ognisk pomoru padło, lub zostało uśpionych już ponad 53 tys. świń - o blisko 20 tys. więcej niż rok temu. Do tej pory sytuacja na Warmii i Mazurach wyglądała znacznie lepiej niż w ubiegłym roku: wówczas w regionie potwierdzono 20 ognisk choroby, w tym - 8. Niestety ostatnie ognisko kładzie z pewnością cień na sytuacji w regionie.