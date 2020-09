Kolejne ognisko ASF w okolicach Lipska

Główny Inspektorat Weterynarii poinformował o potwierdzeniu drugiego ogniska ASF w powiecie Lipskim na południowym krańcu województwa mazowieckiego.

Ognisko pomoru potwierdzono 23 września w dość dużym stadzie świń (blisko 850 zwierząt) zlokalizowanym w gminie Rzeczniów w powiecie lipskim. To drugie ognisko choroby na tym terenie: tydzień temu potwierdzono choroba w znacznie mniejszym stadzie trzody (34 zwierzęta) w sąsiedniej gminie Sienno.

Sytuacja jest o tyle nietypowa, że w okolicy nie występują masowo przypadki pomoru w populacji dzików. Dotychczas na tym terenie potwierdzono tylko jeden przypadek choroby u tych zwierząt. Miało to miejsce na początku czerwca.

Obecnie obszar gminy Rzeczniów włączony jest do strefy niebieskiej, co ma związek z zeszłotygodniowym ogniskiem pomoru. Do strefy włączono również obszar gminy Sienno, Lipsko, Ciepielów, Kazanów, a także część gmin Brody i Iłża.

Od początku roku na obszarze kraju potwierdzono już 94 ogniska ASF. W wyniku ich wystąpienia padło, lub zostało ubitych blisko 57 tys. świń.

Nieoficjalnie mówi się również o kolejnym ognisku ASF w powiecie kaliskim w Wielkopolsce. Nie zostało ono jednak jeszcze potwierdzone przez Inspekcję Weterynaryjną.