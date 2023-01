W cennikach za warchlaki krajowe i importowane ponownie dominują podwyżki. Na rynku utrzymuje się bardzo wysoki popyt na warchlaki.

Według naszej cotygodniowej sondy ceny warchlaków krajowych i importowanych ponownie wzrosły.

Nasi rozmówcy wspominają o bardzo dużym popycie na warchlaki.

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy większość ankietowanych punktów sprzedaży warchlaków zdecydowała się podniesienie cen (5 do 20 zł/ szt. netto).

Prognozy dla rynku warchlaków

W tym tygodniu nasi rozmówcy wspominają o bardzo dużym popycie na warchlaki.

– Zainteresowanie zakupem warchlaków jest bardzo duże. Podwyżki cen wynikają ze wzrostów na duńskiej giełdzie warchlaków. To od tamtejszych notowań oraz sytuacji na rynku tuczników będzie zależał dalszy rozwój trendu – mówi Karol Łakomy.

Również Ewa Kucharska wspomina o wysokim popycie.

– Zainteresowanie zakupem warchlaków jest wystarczające, żeby sprzedać wszytko co się ma, plus dwa razy tyle – informuje Kucharska. – Chciałabym, żeby cena jak najdłużej utrzymała się na tym poziomie. Nie sądzę, żeby miało dojść do dalszych wzrostów, ponieważ cena już jest wysoka – dodała.

Z koeli Remigiusz Bilski, kierownik regionalny ds. sprzedaży z PH Konrad, nie wyklucza dalszych podwyżek cen warchlaków.

– Podaż warchlaków jest cały czas za mała w stosunku do popytu, zaś dopóki będzie ona ograniczona, to niewykluczone, że strona duńska będzie podejmować próby podwyższenia cen – stwierdza Bilski. – Z kolei na rynku tuczników wyczekiwana jest najbliższa środa, która zgodnie z przewidywaniami może przynieść podwyżkę cen. Da to zielone światło dla dalszych wzrostów cen warchlaków. Myślę, że, choć już ostrożnie, jeszcze będziemy mieli do czynienia z podwyżkami na rynku warchlaków – dodał.

Po ile warchlaki krajowe (30.01.2023)?

Zdecydowana większość ankietowanych punktów sprzedaży warchlaków z krajowej produkcji zdecydowała się podniesienie cen (od 5 do 20 zł/szt. netto).

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy stawki za warchlaki z krajowej produkcji ważące 20 kg wynoszą średnio 341 zł/szt. netto, tj. o 8 zł/szt. więcej niż w ubiegłym tygodniu. Ceny minimalnie warchlaków w tej masie osiągają 300 zł/szt. netto, zaś maksymalne 415 zł/szt. netto.

Z kolei warchlaki krajowe ważące 30 kg kosztują średnio 435 zł/szt. netto, tj. o 11 zł/szt. więcej niż w zeszłym tygodniu. Ich ceny mieszczą się w zakresie 400 – 457 zł/szt. netto.

Jakie ceny warchlaków importowanych (30.01.2023)?

Również w przypadku warchlaków importowanych większość ankietowanych punktów sprzedaży zdecydowała się na podniesienie cen (od 5 do 15 zł/szt. netto).

Warchlaki importowane z Danii wyceniane są obecnie na średnio 445 zł/szt. netto, tj. o 9 zł/szt. więcej niż przed tygodniem. Ich ceny wahają się w zakresie od 405 do 475 zł/szt. netto. Podane ceny dotyczą warchlaków w masie 30 kg.

