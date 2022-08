W cennikach za warchlaki krajowe i importowane wciąż dominują podwyżki. W tym tygodniu ceny warchlaków wzrosły o średnio 15-26 zł/szt.

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy niemal wszystkie ankietowane punkty sprzedaży warchlaków zdecydowały się w tym tygodniu na podniesienie cen (od 10 do 60 zł/szt. netto).

Prognozy dla rynku warchlaków

W ocenie naszych rozmówców na rynku warchlaków utrzyma się trend wzrostowy.

– Ceny powinny iść w górę, choć zobaczymy jak długo trend ten się utrzyma. Były zawirowania z dwutlenkiem węgla, ale Anwil wznawia produkcję, więc z tego tytułu nie powinno być problemów w ubojniach. Ponadto nie ma nadwyżek żywca, więc sądzę, że ceny będą rosły – mówi jeden z naszych rozmówców. – Przy obecnych cenach warchlaków i tuczników, tucz jest opłacalny, zaś produkcja warchlaków wciąż utrzymuje się na granicy rentowności, więc wzrosty to jedyny kierunek – dodaje.

Również w ocenie Remigiusza Bilskiego, kierownika regionalnego ds. sprzedaży z PH Konrad, na rynku warchlaków powinna utrzymać się tendencja wzrostowa.

– Przewidywania są wzrostowe, choć moim zdaniem w Niemczech będą robić wszystko, aby cena tuczników została na obecnym poziomie, tj. 2,05 euro. Wiele będzie zależało od dużej giełdy. Jeśli wzrosty wyhamują, to nasze zakłady będą starały się obniżyć ceny o 10-20 groszy, ponieważ, jak twierdzą, jest za drogo, nie przekłada się to na handel, a supermarkety nie chcą kupować mięsa w tych cenach. Lobby zakładów mięsnych będzie dążyło do ustabilizowania cen, zaś lobby producentów trzody będzie ciągnęło cenę w kierunku 2,2 euro. Obecnie można uznać, że piłka jest po stronie producentów, ponieważ pogłowie trzody jest coraz mniejsze, zaś popyt nie jest najgorszy – tłumaczy Bilski. – Na razie zakłady mięsne będą dążyły do stabilizacji, ewentualnie wykorzystają każdą okazję do obniżenia cen, natomiast podaż żywca jest tak mała, że większe załamanie w cennikach nam nie grodzi. Może dojdzie do próby sił, może trafić się korekta o 20 groszy w dół, ale sądzę, że na dłuższą metę żywiec powinien być jeszcze droższy. Podobnie powinno być na rynku warchlaków, tj. raczej należy spodziewać się tendencji wzrostowej – dodaje.

Po ile warchlaki krajowe (29.08.2022)?

Niemal wszystkie ankietowane punkty sprzedaży warchlaków z krajowej produkcji zdecydowały się na podwyżki cen (od 10 do 60 zł/szt. netto).

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy stawki za warchlaki z krajowej produkcji ważące 20 kg wynoszą średnio 279 zł/szt. netto, tj. o 15 zł/szt. netto więcej niż w ubiegłym tygodniu. Ceny minimalnie warchlaków w tej masie osiągają 250 zł/szt. netto, zaś maksymalne 310 zł/szt. netto.

Z kolei warchlaki krajowe ważące 30 kg kosztują średnio 338 zł/szt. netto, tj. o 26 zł/szt. netto więcej niż przed tygodniem. Ich ceny mieszczą się w zakresie 320 - 360 zł/szt. netto.

Ceny warchlaków krajowych z dn. 29.08.2022, farmer.pl

Jakie ceny warchlaków importowanych (29.08.2022)?

W przypadku punktów sprzedaży warchlaków importowanych na podwyżki zdecydowały się wszystkie ankietowane punkty (od 15 do 35 zł/szt. netto).

Warchlaki importowane z Danii wyceniane są obecnie na średnio 320 zł/szt. netto, tj. 19 zł/szt. netto więcej niż przed tygodniem. Ich ceny wahają się w zakresie od 255 do 380 zł/szt. netto. Podane ceny dotyczą warchlaków w masie 30 kg.

Ceny warchlaków importowanych z dn. 29.08.2022, farmer.pl

