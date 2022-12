Mimo okresu relatywnego spokoju, zmieniły się właśnie granice stref ASF na terenie kraju. Ma to związek z występowaniem ognisk ASF u dzików.

Obecnie mamy okres względnej stabilizacji pod względem występowania ASF. Od września nie stwierdzono w Polsce ognisk choroby w populacji świń, również sytuacja związana z występowaniem ASF dzików do niedawna nie wyglądała źle. Niestety w ostatnich tygodniach zmieniło się to, a w ciągu miesiąca potwierdzono ponad 100 nowych zachorowań. Ma to swoje przełożenie na zasięg stref ASF w Polsce, konkretnie zaś na zasięg strefy różowej związanej z występowaniem choroby właśnie w populacji dzików.

Jak wynika z danych Głównego Inspektoratu Weterynarii, zasięg stref zmienił się na obszarze czterech województw, trzeba jednak przyznać, że nie są to zmiany duże. Łącznie do strefy różowej włączono obszar pięciu gmin (lub ich fragmenty). Do strefy włączono:

Województwo pomorskie (gmina Prabuty w powiecie kwidzyńskim)

Województwo wielkopolskie (część gminy Murowana Goślina w powiecie poznańskim niewłączona wcześniej do strefy)

Województw dolnośląskie (gmina Dziadowa Kłoda w powiecie oleśnickim)

Województwo opolskie (gmina Domaszowice, część gminy Namysłów niewłączona wcześniej do strefy w powiecie namysłowskim)

Nie zmienił się natomiast zasięg strefy niebieskiej.