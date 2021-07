Kolejne zmiany w cennikach za warchlaki krajowe i importowane

W cennikach za warchlaki krajowe i importowane doszło do kolejnych korekt. Ceny warchlaków nadal spadają.

Na rynku warchlaków utrzymuje się trend spadkowy. Praktycznie wszystkie ankietowane punkty sprzedaży skorygowały ceny.

Prognozy dla rynku warchlaków

W tym tygodniu nastroje na rynku warchlaków są nieco lepsze niż przed tygodniem. Niektórzy z naszych rozmówców podkreślają zwiększenie zainteresowania zakupem warchlaków.

– Zaczyna się zainteresowanie warchlakami, a nie było go jeszcze tydzień czy dwa temu. Sądzę, że ceny spadły do poziomu, przy którym rolnicy zaczynają już myśleć o wstawieniach, więc już nie powinny znacznie spaść – mówi Grzegorz Fik.

Nieco ostrożniejsza w prognozach była Ewa Kucharska, która podkreśliła, że dalszy rozwój sytuacji będzie uzależniony od zmian na duńskiej i niemieckiej giełdzie.

– Znowu spadły ceny na duńskiej giełdzie, więc w tym tygodniu nie spodziewam się jeszcze normalizacji. Dodatkowo ludzie, widząc co się dzieje, czekają ze wstawieniami licząc na dalsze spadki cen – stwierdziła Ewa Kucharska. – Mam nadzieję, że sytuacja się zmieni, ale to zależy od tak wielu czynników, że to trochę jak wróżenie z fusów. Tuczników nie ma, a cena i tak spada, więc nie jest to standardowe zachowanie rynkowe. Do tego dochodzi kwestia ASF, sytuacja w Chinach, wysoka cena komponentów paszowych i niepewność dotycząca kolejnego lockdownu, przez który nie wiadomo jaka będzie cena tuczników jesienią. Przez to wszystko rolnicy niewiedzą czy wstawiać zwierzęta do tuczu czy nie – dodała.

Zdaniem Remigiusza Bilskiego, kierownika regionalnego ds. sprzedaży z PH Konrad, sytuacja zdaje się powoli wracać do normalności. Jednak pomimo pewnej dozy optymizmu nasz rozmówca podkreślił, że w najbliższym czasie wiele może się zmienić.

– Tucznik zaczyna być poszukiwany, więc sytuacja się poprawia, jednak cały czas żyjemy w niepewności w kwestii stref ASF. Wojewodowie, podali o jakie obszary wnioskują, ale Komisja Europejska chce nałożyć zdecydowanie większe strefy, nie 10km a 25 lub nawet 30km, więc w poniedziałek możemy obudzić się w trochę innych realiach. Natomiast rynek nie ukrywa już nawet, że będzie deficyt warchlaków i tuczników, przede wszystkim z tzw. czystych stref. W najbliższym czasie na tym rynku karty będzie rozdawał głównie ASF, ale rolnicy, którzy utrzymają się w tzw. czystych strefach raczej nie będą mieli problemu ze sprzedażą swojego towaru za godziwe pieniądze – mówi Bilski. – Nad głowami wisi nam jeszcze widmo jesiennego lockdownu, ale na rynku będzie zdecydowanie mniej towaru, szczególnie jeżeli Hiszpania i Dania zaczną normalnie handlować z Chinami. Zakłady nie ukrywają, że mogą być problemy z zakupem surowca za trzy miesiące. Myślę, że to co miało być najgorsze w tym roku już było i trochę bardziej optymistycznie na to spoglądam – dodał.

Ile kosztują warchlaki krajowe (02.07.2021)?

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy, aktualne stawki za warchlaki z krajowej produkcji ważące 20 kg wynoszą średnio 226 zł/szt. netto. Ceny maksymalne osiągają 250 zł/szt. netto, zaś minimalnie 200 zł/szt. netto.

W przypadku warchlaków w masie 30 kg ceny wynoszą średnio 266 zł/szt. netto, a ceny mieszczą się w zakresie 240 - 290 zł/szt. netto.

Poniżej prezentujemy tabelę przedstawiającą krajowych producentów warchlaków, którzy biorą udział w naszej redakcyjnej sondzie.

warchlaki krajowe, 02.07.2021

Jakie ceny za warchlaki importowane (02.07.2021)?

Z kolei średnia zwierzęta importowane z Danii wyceniane są obecnie na średnio 265 zł/szt. netto, a ich ceny wahają się w zakresie od 180 do 301 zł/szt. netto. Podane ceny dotyczą warchlaków w masie 30 kg.

Poniżej prezentujemy tabelę przedstawiającą punkty sprzedaży warchlaków importowanych biorące udział w naszej redakcyjnej sondzie.

warchlaki importowane, 02.07.2021

Wszystkich zainteresowanych producentów zachęcamy do zgłoszenia swojego punktu sprzedaży! Oferty współpracy prosimy kierować na adres: anna.tobojka@farmer.pl.