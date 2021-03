Kolejny kraj Azji otwiera się na niemiecką wieprzowinę!

Jak donosi Niemieckie Zrzeszenie Producentów Świń (ISN), kolejny kraj zdecydował się otworzyć swój rynek dla niemieckiej wieprzowiny pochodzącej spoza stref ASF.

Pod koniec lutego informowaliśmy o tym, że władze Singapuru zdecydowały się na wznowienie importu niemieckiej wieprzowiny wyprodukowanej poza strefami ASF (obejmujących swoim zasięgiem kilka powiatów Brandenburgii i Saksoni):

Jak informuje Niemieckie Zrzeszenie Producentów Świń (ISN), w ślad za Singapurem idą kolejne kraje azjatyckie. Swój rynek dla niemieckiego mięsa wieprzowego (pochodzącego oczywiście spoza stref) otworzyły właśnie władze Wietnamu. Wstrzymanie importu przez ten kraj było naturalnie pokłosiem wystąpienia ASF w Niemczech. Przypomnijmy – pierwsze przypadki choroby potwierdzono u naszych zachodnich sąsiadów w pierwszej połowie września ubiegłego roku.

Jak czytamy w komunikacie ISN, z Niemiec wyruszyły już pierwsze dostawy podrobów wieprzowych do Wietnamu. Co ważne, przed wstrzymaniem eksportu, kraj ten był piątym odbiorcą niemieckiej wieprzowiny spośród krajów spoza UE. W branży mięsnej pojawia się nadzieja, że ostatnie wydarzenia staną się bodźcem do otwierania kolejnych rynków azjatyckich dla niemieckiej wieprzowiny. Obecnie trwają zaawansowane negocjacje handlowe z kilkoma krajami azjatyckimi, a także z kilkoma państwami Ameryki Środkowej. Pojawiają się nadzieje, że stopniowe odblokowywanie kolejnych rynków doprowadzi do wznowienia sprzedaży do Chin.

Jak podkreśla ISN, ostatnie tygodnie są również okresem dynamicznej odbudowy cen tuczników w Niemczech. Podaż tuczników jest niewielka, co w konsekwencji prowadzi do dużych wzrostów cen za tuczniki. Jednak aby obecna tendencja została utrzymana potrzebne są kolejne bodźce wynikające z wzmożonego popytu na wieprzowinę. Z jednej strony czeka nas wkrótce start sezonu grillowego, a być może także zniesienia obostrzeń związanych z pandemią COVID, a co za tym idzie częściowe odmrożenie gastronomii czy turystyki. Jednak zdaniem analityków ISN, znacząca i trwała poprawa sytuacji na rynku może nastąpić przede wszystkim na skutek odblokowywania eksportu na kolejne rynki azjatyckie.