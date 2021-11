Kolejny niemiecki land z ASF dzików. Zawinił człowiek?

Jak informuje portal Pigprogress.net na obszarze Meklemburgii – Pomorza Przedniego potwierdzono pierwsze ognisko ASF dzików.

Po Brandenburgii i Saksonii Meklemburgia - Pomorze Przednie jest trzecim niemieckim krajem związkowym, w którym pojawił się ASF dzików.

Gdzie pojawił się ASF?

Pierwsze ognisko choroby u dzików potwierdzono w okolicach miejscowości Marnitz w powiecie Ludwigslust-Parchim, w południowo zachodniej części landu. Chorobę potwierdzono u odstrzelonego warchlaka w masie około 20 kilogramów. Oznacza to że we wszystkich graniczących z Polską niemieckich landach potwierdzono wystąpił już ASF dzików. Wcześniej choroba wystąpiła także w Brandenburgii i Saksonii.

W jaki sposób ASF dotarł w nowe miejsce?

Co ciekawe trudno odpowiedzieć na pytanie skąd w okolicy wziął się ASF. Najbliższe ogniska choroby u dzików potwierdzono w odległości około 150 kilometrów (w powiecie Barnim we wschodniej Brandenburgii, niedaleko granicy z Polską. W Meklemburgii – Pomorzu przednim niedawno potwierdzono ASF w stadzie około 4 tys. świń, miało to jednak miejsce w innym powiecie, w odległości ponad 60 km od miejsca potwierdzenia choroby u dzika.

Jak podaje portal Pigprogress, na chwilę obecną trudno mówić o tym jak choroba przedostała się do tej części Niemiec, niemniej wiele wskazuje na to że do transferu wirusa przyczynił się człowiek – chore zwierzę odstrzelono w dość bliskiej odległości od autostrady łączącej Berlin z Hamburgiem, możliwe zatem, że wektorem wirusa były pozostawione przez człowieka resztki żywności.

Co oznacza ASF w kolejnym landzie?

Sytuacja jest o tyle niepokojąca, że miejsce potwierdzenia choroby znajduje się w odległości zaledwie 45 kilometrów od dużego skupiska produkcji trzody chlewnej w Dolnej Saksonii. Tym co najbardziej interesuje niemiecką branże trzody chlewnej jest odpowiedź na pytanie, czy było to pojedyncze ognisko choroby, czy też pomór zdążył zainfekować większą ilość zwierząt.

Do tej pory w Niemczech potwierdzono ponad 2800 ognisk ASF dzików. Sytuacja w ostatnich miesiącach pogarsza się – w październiku odnotowano tam 344 ogniska, co stanowi dotychczasowy rekord zakażeń.