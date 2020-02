Kolejny rekord cen tuczników pobity

Ostatnie dwa tygodnie przyniosły bardzo duży wzrost cen żywca wieprzowego. Ceny żywca znajdują się o krok od przekroczenia granicy 6 zł netto za kilogram, bliskie historycznego rekordu są również ceny świń w wadze bitej ciepłej.

Po chwilowym pogorszeniu koniunktury na przełomie grudnia i stycznia, ostatnie dwa tygodnie są czasem dynamicznej odbudowy cen żywca wieprzowego. W tym okresie stawki na niemieckiej giełdzie podskoczyły o 11 eurocentów do poziomu 1,96 euro za kilogram wagi bitej ciepłej. I choć niemieckim cenom jeszcze sporo brakuje do historycznego rekordu, to w naszym kraju dynamika wzrostu cen wydaje się wyższa niż za Odrą.

Za tuczniki sprzedawane w wadze bitej ciepłej krajowe skupy płacą obecnie średnio 7,75 zł netto za kilogram klasy E, czyli zaledwie o 3 grosze mniej niż wynosi historyczne maksimum cen z połowy grudnia ubiegłego roku. Ceny półtusz w klasie E wahają się od 7,35 do 8,20 zł netto za kilogram.

Ceny żywca osiągnęły z kolei w ostatnich dniach rekordowy poziom 5,99 zł netto za kilogram. W historii notowań prowadzonych przez naszą redakcję od 2011 roku jeszcze nigdy żywiec nie kosztował aż tyle. Ceny żywca wahają się w granicach 5,60 - 6,30 zł netto za kilogram.

Wiele wskazuje na to, że to nie koniec podwyżek cen. Piątkowe notowanie niemieckiej małej giełdy zakończyło się kolejną podwyżką cen. W porównaniu do poprzedniego notowania wzrosły one o 5 eurocentów. Wiele wskazuje na to, że trend ten przełoży się również na notowania dużej giełdy, co z kolei powinno zaowocować dalszymi podwyżkami cen w kraju.