Kolejny spadek cen tuczników

Ostatnie dni przyniosły kolejny spory spadek cen tuczników. Skurczyły się one średnio o blisko 10 groszy.

Niestety nie widać choćby cienia oznak poprawy sytuacji na rynku tuczników. Pomimo i tak dramatycznej już sytuacji, ceny tuczników dalej spadają. Ostatni tydzień nie przyniósł być może rekordowych obniżek, niemniej niepokoi dalsze pogłębianie się zapaści na rynku.

Ile kosztują tuczniki w wadze żywej?

Jak wynika z naszej cotygodniowej sondy, za tuczniki w wadze żywej krajowe skupy płacą obecnie średnio 4,46 zł netto za kilogram, co oznacza że od minionego tygodnia ceny skupu spadły o 9 groszy. Stawki za żywiec wahają się w granicach 4,10 - 5,00 zł netto za kilogram.

Ile za tuczniki w wbc?

Podobny spadek cen odnotowano w przypadku tuczników sprzedawanych w wadze bitej ciepłej. Za kilogram półtuszy w klasie E krajowe skupy płacą obecnie średnio 5,81 zł netto, czyli o 7 groszy mniej niż tydzień temu. Stawki za tuczniki w klasie E wahają się w granicach 5,35 - 6,40 zł netto za kilogram.

Niestety powoli wchodzimy w okres w którym cyklicznie co roku odnotowywaliśmy mniejsze lub większe spadki cen. Wiąże się to ze spadającą konsumpcją wieprzowiny w okresie jesiennym. Możliwe jest zatem że kolejne tygodnie przyniosą co najwyżej pogłębienie bieżącego kryzysu.