Kolejny spadek cen warchlaków. Coraz częstsze przypadki ograniczania produkcji

W cennikach za warchlaki krajowe i importowane wciąż dominują korekty na minus. W przypadku warchlaków krajowych są one mniejsze niż przed tygodniem, zaś w przypadku zwierząt importowanych wręcz przeciwnie.

Ponowne spadki na duńskiej giełdzie warchlaków przełożyły się już na cenniki za warchlaki w Polsce. W przypadku warchlaków z krajowej produkcji ponad połowa ankietowanych punktów sprzedaży zdecydowała się na ponowne korekty na minus. Inaczej wygląda sytuacja w cennikach za zwierzęta importowane – wszystkie punkty obniżyły ceny, w niektórych przypadkach nawet o 50 zł/szt.

Nastroje na rynku warchlaków

Wielu naszych rozmówców wciąż podkreśla niski popyt na warchlaki i coraz częstsze przypadki ograniczania produkcji, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. W ocenie niektórych może to przynieść niedługo odmianę trendu na rynku.

– Nic się nie zmienia, cały czas widać trend spadkowy. Nie wygląda to dobrze, ale myślę, że jeszcze trochę i będzie lepiej, bo jak długo można sprzedawać poniżej kosztów? Tego już się powoli wszystkim odechciewa. Bliżej świąt powinno się coś ruszyć, choć to tylko intuicja – stwierdza jeden z naszych rozmówców. – Z rzeźni można usłyszeć, że zaczynają się kurczyć zapasy. Do tego dochodzi coraz częstsze rezygnowanie z hodowli, również na zachodzie. Słyszy się, że dużo rolników w Niemczech rezygnuje. Ten kryzys nie dotyczy tylko nas, ale całej Europy – dodaje.

O redukcji produkcji wspomniał również Waldemar Jaśkin.

– O cenach to nawet nie ma co mówić. W Danii warchlaki spadły poniżej 100 zł/szt. Sytuacja jest szokująca. W tym tygodniu dociera do mnie bardzo dużo informacji o tym, że już nawet większe fermy wyprzedają maciory. Problem ze zbytem jest tak duży, że warchlaków to się już praktycznie nie sprzedaje – podkreśla Jaśkin.

Łukasz Przytarski podsumował obecną sytuację stwierdzając, że przypomina przeciągnie liny.

– Duńczycy mieli tyle górki, że wytrzymają obecną sytuację i na razie nie ograniczają produkcji czekając aż Polska lub Niemcy zredukują swoje pogłowia. Nie wiem co będzie dalej, na razie jest to jak przeciągnie liny – mówi hodowca.

Po ile warchlaki krajowe (15.10.2021)?

Jak podają producenci warchlaków krajowych, obecnie stawki za warchlaki ważące 20 kg wynoszą średnio 111 zł/szt. netto, tj. o 7 zł/szt. netto mniej niż przed tygodniem, maksymalnie osiągając 140 zł/szt. netto, zaś minimalnie 100 zł/szt. netto.

Z koeli średnia cena krajowych warchlaków w masie 30 kg nie uległa zmianie, wynosząc 159 zł/szt. netto. Ich ceny mieszczą się w zakresie od 120 do 200 zł/szt. netto.

ceny warchlaków krajowych z dn. 15.10.2021

Ceny warchlaków importowanych (15.10.2021)?

Większą różnicę zaobserwować można w cennikach za warchlaki importowane. Zgodnie z wynikami cotygodniowej sondy ceny za warchlaki importowane z Danii wynoszą średnio 102 zł/szt. netto, tj. o 25 zł/szt. netto mniej niż przed tygodniem, i wahają się w zakresie od 60 do 127 zł/szt. netto. Podane ceny dotyczą warchlaków w masie 30 kg.

ceny warchlaków importowanych z dn. 15.10.2021