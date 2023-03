Wczorajsza sesja - tak jak i trzy wcześniejsze notowania nie przyniosły zmiany cen tuczników. Przynajmniej do najbliższej środy obowiązywać będą stawki ustalone jeszcze w połowie lutego.

Wczorajsza sesja zakończyła się podtrzymaniem zeszłotygodniowego wyniku, co oznacza że rekomendowana cena skupu tuczników przynajmniej do kolejnej środy wynosić będzie 2,28 euro za kilogram tucznika o mięsności 57 proc. Ostatnie zmiany cen na "dużej giełdzie" obserwowaliśmy 15 lutego, kiedy to tuczniki podrożały o 8 eurocentów.

W przeliczeniu na krajową walutę (wg kursu euro z wczoraj - 4,70 zł) niemieckie tuczniki kosztują obecnie 10,72 zł/kg wobec 10,84 zł zł/kg w ubiegłym tygodniu. Na początku tygodnia w krajowych skupach obowiązywały stawki rzędu 10,40 zł netto za kilogram tucznika w klasie E i 8,10 zł netto za kilogram żywca.