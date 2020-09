Komplikuje się sytuacja z ASF w Wielkopolsce. Duże stado zlikwidowane

Kolejne złe doniesienia napływają z Głównego Inspektoratu Weterynarii w zakresie występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie Polski.

Odliczanie kolejnych ognisk ASF, wydaje się nie mieć końca w tym roku. Ostatnie wieści w zakresie szerzenia się choroby są wyjątkowo niepokojące. Wirus wystąpił na zupełnie nowym terenie, czyli w pow. kaliskim w Wielkopolsce (ognisko 88. w 2020 r.), który dotychczas był terenem zupełnie wolnym od tego wirusa.

Dodatkowo potwierdzono następne ognisko w miejscowości Perzyny, w gminie Zbąszyń, w powiecie nowotomyski, w woj. wielkopolskim (89. w 2020 r.). Tym razem choroba dotknęła dużą fermę, liczącą 1882 świń. Jednocześnie Główny Lekarz Weterynarii w swoim komunikacie poinformował, że to gospodarstwo zostało uznane za kontaktowe do uprzednio stwierdzonego w powiecie nowotomyskim w miejscowości Perzyny ogniska nr 86 w 2020 r. W dniu 14.09.2020 r. wszystkie zwierzęta w stadzie zostały zabite, a zwłoki przekazano do utylizacji. Ponadto, oprócz zabijania świń w ramach likwidacji dwóch ognisk ASF w miejscowości Perzyny, do dnia 14 września br. w promieniu 1 km zlikwidowano świnie w 4 innych gospodarstwach kontaktowych (75 sztuk).

W tym roku z powodu ASF padło lub zostało zlikwidowanych 55 550 świń, w sumie w 89 ogniskach.