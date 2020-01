Konferencja Farmera: Ekstruzja przyszłością pasz rzepakowych

O możliwościach wzrostu wykorzystania pasz rzepakowych przez krajowe rolnictwo mówi w rozmowie z naszym portalem dr inż. Tomasz Schwarz z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Mimo iż corocznie krajowe zakłady tłuszczowe produkują średnio 1,4 - 1,5 miliona ton pasz rzepakowych, znaczna część tego surowca zamiast być wykorzystana w krajowych gospodarstwach i fermach trafia na eksport. Jednocześnie w jej miejsce sprowadzamy ogromne ilości białka sojowego. Czy istnieją możliwości zmiany tego trendu?

Jak mówi w rozmowie z naszym portalem dr inż. Tomasz Schwarz z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, jest to możliwe, jednak potrzebna jest do tego dalsza poprawa wartości paszowej pasz rzepakowych. O ile przez ostatnie dekady doskonaliliśmy ją poprzez pracę hodowlaną nad rzepakiem, to dziś przyszłość wydaje się tkwić w metodach uszlachetniania samych pasz:

Dr inż Tomasz Schwarz będzie jednym z prelegentów podczas tegorocznej konferencji "Nowoczesna Produkcja - Świnie. W swoim wykładzie przedstawi on możliwości i korzyści wynikające z zastosowania białka rzepakowego w żywieniu trzody chlewnej. Ciekawą częścią spotkania będzie także debata z ekspertami, podczas której omówimy szanse i bariery dla wykorzystania tego źródła białka w żywieniu świń.

Konferencja odbędzie się już 20 lutego w Ciechocinku. Udział w niej jak zawsze jest bezpłatny. Już dziś zgłoś swój udział w spotkaniu!

VI edycja konferencji Nowoczesna Produkcja Zwierzęca - Świnie Aktualna sytuacja na rynku trzody chlewnej i perspektywy na przyszłość 20 lutego 2020 • Ciechocinek ZAREJESTRUJ SIĘ