Konferencja Farmera: Ograniczyć zużycie antybiotyków w chowie świń

Jednym z tematów, tegorocznej konferencji Nowoczesna produkcja zwierzęca - ŚWINIE, która odbędzie się 20 lutego 2020 r. w Ciechocinku, będzie omówienie możliwości zużycia antybiotyków w chowie trzody chlewnej. Mówiąc o redukcji zużycia antybiotyków często koncentrujemy się na aspektach żywieniowych, tymczasem równie ważne jest utrzymanie wysokiego statusu higieny produkcji. Pomogą nam w tym z pewnością preparaty do suchej dezynfekcji

W dyskusjach ta temat ograniczenia zużycia antybiotyków w chowie świń koncentrujemy się głównie na wspomaganiu odporności zwierząt poprzez zastosowanie specjalistycznych dodatków paszowych. Niekiedy nieco po macoszemu traktuje się natomiast zachowanie wysokiego poziomu higieny w pomieszczeniach produkcyjnych. Niesłusznie – przy wysokiej presji patogenów w środowisku nie pomogą najkosztowniejsze specyfiki. Chcąc zmniejszyć wykorzystanie antybiotyków w naszym stadzie musimy równolegle działać w trzech kierunkach – prowadzić wspomnianą profilaktykę żywieniową, stosować szczepienia przeciwko patogenom występującym w naszym stadzie, ale także dbać o to, by maksymalnie zadbać o higienę produkcji.

W dzisiejszej produkcji standardem jest cykliczne mycie i dezynfekcja pomieszczeń po zakończeniu każdego cyklu produkcyjnego. Niekiedy nie doceniamy jednak cennego narzędzia jakim są preparaty do tzw. Suchej dezynfekcji. O ile bowiem klasyczna dezynfekcja pozwala zredukować liczebność patogenów jedynie w przerwie pomiędzy cyklami produkcyjnymi, suchą dezynfekcję stosować możemy w sposób ciągły. Ma to szczególnie wysokie znaczenie w przypadku prosiąt ssących i odsadzonych. To właśnie młode zwierzęta są bowiem najbardziej narażone na działanie patogenów, i to w ich przypadku straty są szczególnie dotkliwe.

Spotykaną dawniej praktyką było stosowanie „suchej dezynfekcji” w postaci dobrze wszystkim znanego wapna palonego. Niestety nie jest to dobre rozwiązanie – w reakcji z wodą – czy to tą obecną na powierzchni podłogi fermy, czy wilgocią obecną w błonach śluzowych zwierząt, tlenek wapnia przechodzi w wodorotlenek, który to związek wykazuje działanie parzące. Spróbujmy wyobrazić co dzieje się drogach oddechowych świń, w którym znajdują się niewielkie nawet ilości tego związku.

Dlatego też znacznie skuteczniejszym rozwiązaniem jest stosowanie produktów przeznaczonych typowo do suchej dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich. Substancją aktywną większości dostępnych preparatów jest chloramina T. W kontakcie z wilgocią rozkłada się ona do podchlorynów, które to związki wykazują działanie utleniające, dzięki czemu skutecznie niszczą wiele rodzajów patogenów. Praeparaty na bazie chloraminy T skuteczne są w walce między innymi z bakteriami z rodzaju Echerichia, Salmonella, czy Clostridium, a także z niektórymi wirusami. Dodatkowo niszczą one cysty niektórych pasożytów, oraz larwy much. Co istotne, racjonalne (zgodne z instrukcją producenta) nie powoduje podrażnień ani zatruć nawet u młodych zwierząt.

Koszt preparatów do suchej deznfekcji wynosi średnio od 3 do 4 złotych za kilogram. Ich dawkowanie jest zróżnicowane, z reguły mieści się jednak w zakresie od 50 do 100 gramów na m2. Trudno mówić precyzyjnie o tym ile kosztować nas będzie zastosowanie tej technologii – wynika ono nie tylko z wyboru konretnego preparaty, ale przede wszystkim od wielkości stada i częstotliwosci zabiegów. Biorąc jednak pod uwagę korzyści, z pewnością sucha dezynfekcja warta jest stosowania: nie tylko pozwoli ograniczyć stosowanie suchej dezynfekcji, ale również ograniczy straty w produkcji. Wysoki poziom higieny nie tylko ograniczy bowiem upadki zwierząt, ale również poprawi ich zdrowotność,co przełoży się na wyższe wyniki tuczu w przyszłości .

Temat produkcji trzody chlewnej bez antybiotyków i leczniczych dawek tlenku cynku szeroko omówimy podczas konferencji „Nowoczesna Produkcja – Świnie” która odbędzie się już 20 lutego w Ciechocinku. Już dziś zgłoś swój udział w spotkaniu!



VI edycja konferencji Nowoczesna Produkcja Zwierzęca - Świnie Aktualna sytuacja na rynku trzody chlewnej i perspektywy na przyszłość 20 lutego 2020 • Ciechocinek ZAREJESTRUJ SIĘ