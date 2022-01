Koniec chińskiego wieprzowego importowego eldorado

Od 1 stycznia 2022 roku chińskie Ministerstwo Finansów podniosło taryfę celną na importowaną do Chin wieprzowinę. Ta decyzja ma duże znaczenie dla hodowców świń i rolników w Polsce.

Od stycznia bieżącego roku na importowane mrożone mięso wieprzowe oraz produkty z niego obowiązuje nowa stawka celna. Chińskie Ministerstwo Finansów podniosło ją z 8 do 12 procent. Niższa stawka obowiązywała przez dwa lata. Ministerstwo obniżyło ją w grudniu 2019 roku, weszła w życie od stycznia 2020 roku. Decyzja ta była ściśle związana z epidemią w Chinach afrykańskiego pomoru świń (ASF), który to wyrządził duże szkody na chińskim rynku wieprzowiny. Obecna podwyżka, jest więc powrotem do stanu z 2019 roku. Co się więc wydarzy w tym roku i w następnych latach?

Kierunek unowocześnienia

Podniesienie stawki celnej na importowane mrożone mięso wieprzowe oraz produkty z niego dowodzi, że Chiny odbudowały swój rynek wieprzowy i nie ma już żadnych zagrożeń dla podaży. Tymczasem w 2019 roku, gdy ASF topił chiński rynek wieprzowy wielu ekspertów i analityków prognozowało, że krajowa hodowla świń skurczy się o 100-150 mln sztuk świń (z 428 mln w 2018 roku) i w takim stanie będzie tkwić przez dekadę. Stało się inaczej. Chiński rząd odbudował pogłowie zaledwie w jeden rok. Wielkim zaskoczeniem dla świata była informacja Chińskiego Państwowego Biura Statystycznego opublikowana w styczniu 2021 roku, że pogłowie świń w Chinach na koniec grudnia 2020 roku wyniosło 406,5 mln sztuk, podczas gdy w 2019 roku liczyło ono 310,41 mln świń. Zmiana na plus o 96 mln sztuk świni zrobiła odpowiednie wrażenie.

Ten sukces nie przyćmił chińskiemu rządowi oraz chińskiej branży wieprzowej poglądu na rzeczywisty stan branży. Odbudowa pogłowia daje bezpieczeństwo żywnościowe, ale nie rozwiązała ona podstawowego problemu: jakości, jednolitości oraz identyfikowalności. Bez nich Chiny nie mają co marzyć o eksporcie. Dlatego od ubiegłego roku chiński rząd realizuje program modernizacji jakościowej hodowli świń. Szczegóły tego planu opisane są w kilku dokumentach rządowych, zaś cała wizja oraz strategia została zawarta w ostatnim dokumencie rządowym „Krajowym Planie Rozwoju Hodowli Zwierząt i Przemysłu Weterynaryjnego” (dalej także Plan), opublikowanym w grudniu 2021 roku. Zakłada on, że do 2025 roku w całych Chinach nastąpi duży postęp w modernizacji chowu zwierząt gospodarskich, gdzie hodowle krów mlecznych, trzody chlewnej i drobiu jako pierwsze osiągną podstawowy poziom unowocześnienia. Należy podkreślić, że obecnie w Chinach wskaźnik samowystarczalności wieprzowiny wynosi 95%.

Zgodnie z zapisami Planu modernizacja nie dotyczy tylko samej hodowli, ale również uboju, przetwórstwa, logistyki, łańcucha chłodniczego, upraw zbóż i produkcji pasz.

Skutki dla polskich hodowców

Obecny w Chinach stan pogłowia oraz nadpodaż produkcyjna są idealnymi warunkami do przeprowadzenia procesu unowocześnienia. Dla realizacji Planu również są sprzyjające warunki na globalnym rynku, w tym w Unii Europejskiej, w której epidemia ASF postępuje. Wirus spowodował zamknięcie wielu rynków, w tym chińskiego. Gdy ASF był tylko w Polsce, to problem był tylko lokalny. Ale gdy wirus pojawił się w Niemczech wszystko nabrało innego znaczenia. Od tamtej chwili branża popada w coraz większą zapaść, a model działania i dochodowości został oparty li tylko na zarządzaniu podażą, a nie także na rynkach eksportowych. W efekcie konkurencyjność toczy się w obszarze ceny ustalonej poprzez ilość.

Miesięczny ogólny średni import wieprzowiny do Chin rzędu 400 tys. ton należy już do historii. Podniesienie stawki z 8 do 12 procent jest informacją, że Chińczycy w 2022 roku wypchną ze swojego rynku około 1-1,5 mln ton wieprzowiny, gdzie 70 procent tego wolumenu pochodzi z UE. Łatwo więc sobie wyobrazić jak to wpłynie na unijny rynek.

Należy mieć na uwadze, to że w tym roku polskim hodowcom świń oraz rolnikom uprawiającym zboża nie będzie łatwo, bo rosnąca inflacja, wzrost cen źródeł energii, rosnące stopy procentowe są silnie antykonkurencyjne. W tym roku polscy rolnicy doświadczą jeszcze większego wzrostu kosztów. Polski Ład nic tutaj nie pomoże, a wręcz zawiera on rozwiązania antyrozwojowe, rzutujące na osłabienie konkurencyjnej pozycji branży na rynku. Bo gdzie w kosztach hodowcy, rolnicy oraz przetwórcy mają szukać oszczędności?

Działalność w oparciu o zarządzaniu podażą będzie dalej jedynym źródłem rentowności, ale nie całorocznym, lecz maksymalnie w dwóch cyklach. Marże dwuprocentowe będą wielkim sukcesem.

Ratunkiem jest zwiększenie eksportu, ale nie ma żadnej wizji jak to zrobić. W praktyce to same przedsiębiorstwa zdobywają nowych odbiorców na zagranicznych rynkach, bo pomoc rządowa jest nieduża, by nie powiedzieć, że śladowa. Brakuje przede wszystkim aktualnej wiedzy o rynkach oraz ekspertów, którzy by pokierowali lub pomogli na nich.

Jeśli będą wzrosty cen żywca, to będą to wzrosty o takim samym charakterze i podstawie jak było to w ubiegłym roku. Cena żywca w przedziale 1,10-1,25 EUR za kilogram jest obecnym profilem cenowym w Unii Europejskiej i raczej z perspektywą spadkową (a w najlepszym razie wahaniami, gdzie wzrost po spadku do poziomu sprzed lub lekko powyżej będzie interpretowany jako zmiana w trendzie). W przeliczeniu na chińską walutę daje to 7,89-8,97 juanów. Tymczasem średnia cena żywca w Chinach wynosi 18,30 CNY/kg, czyli 11,52 PLN.

Zarządzanie więc podażą w UE, w związku z ASF, jest korzystne dla interesów wieprzowych Chińczyków. Dlatego nie dziwi to, że chiński rząd wskazał 2025 rok, w którym Chiny będą posiadać wysokiej jakości pogłowiem świń i całkowicie zorganizowany rynek, dającym nie tylko samowystarczalność, ale także zdolność eksportową.