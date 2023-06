Wprowadzenie zakazu stosowania klatek w chowie zwierząt wzmocni tendencję koncentracji w produkcji. Ponadto w przypadku trzody chlewnej przyczyni się do zmniejszenia populacji loch i produkcji prosiąt w we wszystkich krajach UE. Wzrost śmiertelności prosiąt szacowany jest nawet na 20 proc.

W związku z trwającym przeglądem dyrektyw dobrostanowych kwestia stosowania klatek w hodowli zwierząt jest przedmiotem dyskusji w Unii Europejskiej. Koncepcja spopularyzowana przez europejską inicjatywę obywatelską „Koniec epoki klatkowej” paradoksalnie nigdy wcześniej nie została poddana żadnej ocenie skutków. W związku z tym Copa-Cogeca zleciła przygotowanie kompleksowego raportu w celu lepszego zrozumienia skutków ekonomicznych, społecznych i środowiskowych takiej propozycji.

Koniec Epoki Klatkowej - ocena wpływu

Jak informowaliśmy wcześniej, pod koniec maja badanie zostało zaprezentowane podczas cieszącego się dużym zainteresowaniem wydarzenia online.

Trzy instytuty badawcze pracowały na modelu CAPRI i skoncentrowały się na dwóch sektorach: trzody chlewnej (zakaz porodów w kojcach dla macior) oraz drobiu (zakaz hodowli kur niosek). W badaniu wzięto pod uwagę trzy scenariusze: zakaz do 2025 r. (scenariusz A), zakaz do 2035 r. (scenariusz B1 i B2) i zakaz do 2045 r. (scenariusz C1 i C2). Opracowanie uwydatniło szereg konsekwencji, które do tej pory były całkowicie pomijane w debacie publicznej.

Najbardziej dotkniętym sektorem będzie produkcja trzody chlewnej

– Według badania, najbardziej dotkniętym sektorem będzie produkcja trzody chlewnej. We wszystkich scenariuszach zakaz stosowania klatek porodowych wymusiłby na hodowcach znaczne inwestycje. Doszłoby także do pogorszenia wydajności produkcji oraz - jak pokazują wyniki modelu - zmniejszenia populacji loch i produkcji prosiąt w we wszystkich 27 krajach Unii Europejskiej – powiedział Grzegorz Brodziak, ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych i wiceprezes Krajowego Związku Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej POLPIG.

Skutki zakazu porodów w kojcach dla macior

Jak informuje FBZPR, szczegółowe wyniki badania potencjalnych konsekwencji zakazu wykorzystywania kojców w chowie trzody wskazały na m.in:

wzrost śmiertelność prosiąt: +15proc. (wolne kojce porodowe z czasowym ograniczeniem); + 20proc. (w wolnym kojcu bez czasowego ograniczenia ruchów),

spadek miotów na lochę/rok: -1.9proc.,

wzrost zużycie paszy w okresie laktacji (28 dni): + 7,3proc.,

wzrost śmiertelność loch: + 5proc.,

wzrost wybrakowania: + 15proc.,

wzrost nakładu pracy: +1 minuta/lochę dziennie w okresie laktacji; + 2 minuty/lochę dziennie w okresie laktacji;

wzrost kosztów weterynaryjnych: + 7,5proc.

Co o zamiarze wprowadzenia zakazu stosowania klatek sądzą rolnicy?

W trakcie badania zbierano także opinię rolników. Są oni zaniepokojeni skalą niezbędnych nakładów inwestycyjnych.

– Zdecydowana większość pytanych w ramach badania rolników, 67proc., bardzo negatywnie oceniła zamiar wprowadzenia zakazu stosowania uwięziowych kojców porodowych. Duże zaniepokojenie skalą niezbędnych nakładów inwestycyjnych wyraziły również organizacje producentów trzody chlewnej i hodowcy trzody chlewnej. Przejściu ze starego systemu na nowy powinno towarzyszyć znaczące dofinansowanie producentów w UE, w przeciwnym razie wielu z nich będzie zmuszonych zaprzestać produkcji. Kluczowa będzie długość okresu przejściowego, branża oczekuje, że będzie on uwzględniał wszystkie wykazane w badaniu ryzyka i wyzwania – komentuje Brodziak.

Badanie wykazało, że zakaz wzmocni tendencję koncentracji w produkcji. Rezygnacja z produkcji mniejszych rolników, bez następców, będzie bardzo prawdopodobna (deklaruje to 24 proc. zapytanych rolników, reprezentujących 13 proc. pogłowia loch w UE). Z kolei część gospodarstw przestawi się wyłącznie na tucz, jak zaznacza FBZPR.