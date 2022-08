Wszystko co dobre szybko się kończy. Nie inaczej jest z podwyżkami cen tuczników na niemieckiej "dużej giełdzie". Po trzech tygodniach dynamicznej odbudowy cen, przyszedł czas stagnacji.

Warto nadmienić, że w ciągu trzech tygodni niemiecka cena żywca wzrosła aż o 20 eurocentów, osiągając tym samym niespotykany do tej pory poziom. Ustanowiony został bowiem rekord "dużej giełdy" - 2,05 zł netto za kilogram tucznika o mięsności 57 proc. Niestety kolejnej podwyżki - przynajmniej na razie - nie będzie. podczas dzisiejszej sesji podtrzymano bowiem stawkę ustaloną w zeszłym tygodniu.

W przeliczeniu na złotówki rekomendowana cena tuczników w Niemczech wynosi obecnie 9,70 zł/kg. Identyczną stawkę za tuczniki o analogicznej mięsności odnotowaliśmy na początku tygodnia w krajowych skupach.

Czy to chwilowy okres stagnacji, czy też rynek zbliża się do punktu równowagi? Na ten moment trudno odpowiedzieć na to pytanie.