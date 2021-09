Konsultacje UE w walce z ASF

Niemcy przedstawiły Komisji Europejskiej koncepcję korytarza ochronnego przed afrykańskim pomorem świń (ASF). W międzyczasie Polska była krytykowana za to, że nie robi wystarczająco dużo, by walczyć z tą chorobą.

W Brukseli przedstawiciele Niemiec, Polski i Czech spotkali się z Komisją Europejską, aby przedyskutować, jak postępować wobec ASF. W szczególności chodziło o ogrodzenia.

Niemcy proponują utworzenie tak zwanej „białej strefy” z korytarzem ograniczonym dwoma stałymi płotami, w których populacja dzików powinna zostać zredukowana do zera. Ma to zapobiec rozprzestrzenianiu się ASF na zachód. Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła tę koncepcję.

Krytykowane było jednak przez Niemcy niepewne zaangażowanie Polski, skąd choroba przedostała się do Niemiec. Z niemieckiego punktu widzenia sensowne byłoby trzecie ogrodzenie w Polsce. Według Niemiec, Polska wciąż nie jest gotowa, by się na to zdecydować, pomimo tego, że Niemcy obiecały wsparcie kadrowe, organizacyjne i finansowe.

Afrykański pomór świń jest obecny w Polsce od 2014 roku, a w Niemczech po raz pierwszy pojawił się w 2020 roku w pobliżu polskiej granicy.