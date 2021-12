Korekty w cennikach za warchlaki

Ceny warchlaków nieco wzrosły. Na korektę zdecydowała się część punktów sprzedaży warchlaków z krajowej produkcji oraz wszystkie punkty sprzedające warchlaki importowane z Danii.

W cennikach za warchlaki zapanowało lekkie ożywienie, choć dotyczy ono głównie stawek za warchlaki importowane z Danii. W przypadku warchlaków z krajowej produkcji ponad połowa ankietowanych punktów sprzedaży wstrzymała się od korekt.

Prognozy dla rynku warchlaków

Jak podkreślają nasi rozmówcy sygnałów do podniesienia cen warchlaków nie widać. Ponadto niektórzy borykają się z brakiem nabywców.

– Na duńskiej giełdzie coś się delikatnie ruszyło. Wczorajsze notowania przyniosły podwyżkę o 10 koron. Obecnie licząc wedle duńskiej giełdy warchlak 30 kg wychodzi po 130 zł. Jednak na polskim rynku nie widać sygnałów do zmian. Docierają do mnie informacje, że warchlaki schodzą po 150 zł/szt., jednak nie słyszałem, żeby ktoś kupił warchlaki po 150zł/szt., więc zeznania się nie zgadzają. Nie wiem, kto tutaj kłamie, ale chętnych za zakup brakuje. W zeszłym tygodniu sprzedałem warchlaki po 130 zł/szt., ale grupa 700 szt., którą mam do sprzedania na 13 grudnia, za tyle nie pójdzie, ponieważ brakuje już odbiorcy gotowego kupić warchlaki powyżej 125 zł/szt. a gdzieś muszę sprzedać warchlaki – stwierdza Jacek Mey, hodowca trzody chlewnej z województwa kujawsko-pomorskiego.

Nawet w przypadku braku problemów z popytem na warchlaki, cena ich sprzedaży pozostawia wiele do życzenia.

– U nas z popytem na warchlaki na szczęście nie ma dużego problemu. Mamy pewną bazę klientów i jakoś sobie radzimy, choć ceny sprzedaży nie są szczególnie zadowalające – stwierdza inny z naszych rozmówców. – Nie wiemy jak będzie dalej. Duńczycy podnieśli ceny to my też troszkę podnieśliśmy i czekamy. Ceny tuczników odrobinę wzrosły, ale nie wiadomo co będzie dalej. Może być, że jak zbliżymy się do świąt, gdy już będą zarobione zapasy to zakłady znowu poobniżają ceny – dodaje.

Wczorajsza podwyżka cen na duńskiej giełdzie została zgodnie uznana na trend krótkotrwały.

– Na duńskiej giełdzie pojawił się jakiś ruch, jednak nie sądzę, żeby był to początek jakiegoś większego trendu wzrostowego. Zobaczymy co będzie w styczniu. Dużo też będzie zależało od cen ropy. Jeśli cena transportu będzie wysoka to będzie mniej przemieszczeń, czyli cena powinna lekko wzrosnąć ze względu na niedobór mięsa wieprzowego. Sądzę, że realne odbicie cen może nastąpić w lutym lub marcu, ale do tego czasy nie wierzyłbym w duże podwyżki. Nie ma zwiększonej konsumpcji, obostrzenia wciąż ograniczają wykorzystanie wieprzowiny w sektorze HoReCa. Co będzie w marcu jak się przyjdzie ożywienie? Trudno powiedzieć. Co tydzień pojawiają się nowe informacje, co tydzień coś nas zaskakuje – mówi Łukasz Przytarski.

– W tym tygodniu widoczne jest nieco większe ożywienie. Cena na krajowym rynku tuczników nieco wzrosła, ale sądzę, że jest to ruch przedświąteczny i potrwa 7 do 10 dni. Aczkolwiek sytuacja jest na tyle zmienna, że możemy się spodziewać wszystkiego. Może być, że ceny tuczników w styczniu gwałtownie wystrzelą w górę, ze względu na niewielką ilość wstawień i niedobór tuczników na rynku. Wtedy zainteresowanie zakupem warchlaków również znacznie wzrośnie. Może jednak zdarzyć się, że pomimo małej dostępności tuczników ceny się nie zmienią, ponieważ mięso zostanie zaimportowane z Hiszpanii, Niemiec lub Belgii i z krótkotrwałej euforii wejdziemy w marazm – zaznacza Remigiusz Bilski, kierownik regionalny ds. sprzedaży z PH Konrad – Po wczorajszym podniesieniu stawek na duńskiej giełdzie wzrosło zainteresowanie warchlakami, ponieważ część niezdecydowanych postanowiła jednak wstawić warchlaki do tuczu. Widać minimalne ożywienie na tym rynku choć zapał skutecznie studzi sytuacja na rynku pasz. Niektóre firmy bardzo podnoszą ceny, ponieważ brakuje im surowców do wytworzenia pasz. Głównie chodzi o aminokwasy kupowane w Chinach. Spodziewam się, że ceny tuczników tuż przed świętami niestety znowu zaczną spadać. Podobnie jak zainteresowanie kupnem warchlaków. Chociaż Duńczycy przenieśli swoje prognozy z grudnia na styczeń i straszą, żeby zamawiać, że będzie warchlaków brakować. W każdym razie 49 i 50 tydzień zapowiadają się dobrze, zaś 51 czy 52 mogą być znowu słabszymi tygodniami – dodaje.

Do wczorajszej informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planach wprowadzenia wsparcia dla rolników utrzymujących lochy nasi rozmówcy podchodzą z rezerwą.

Plan pomocy dla gospodarstw utrzymujących lochy

– Zobaczymy co wyjdzie z propozycji ministra. Brzmi dosyć dobrze, ale zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce – stwierdza Jacek Mey.

Inni są nieco bardziej sceptyczni.

– Po wczorajszym ogłoszeniu programu wsparcia do stad utrzymujących lochy wśród hodowców od razu podniósł się szum, ile to nie dostaniemy itd., ale to ma dopiero być, nie widomo dokładnie jak to wyjdzie, jakie będą dokładne warunki, a co najważniejsze te pieniądze mogą pojawić się w czerwcu, to jeszcze ponad pół roku a nam potrzebne są już dzisiaj – stwierdza inny z naszych rozmówców.

Po ile warchlaki krajowe (03.12.2021)?

W przypadku warchlaków z krajowej produkcji ponad połowa ankietowanych punktów nie zdecydowała się na wprowadzenie zmian w cennikach. Pozostałe punkty zdecydowały się na podwyżki od 5 do 10 zł/szt.

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy, stawki za warchlaki z krajowej produkcji ważące 20 kg wynoszą obecnie średnio 122 zł/szt. netto, tj. o 3 zł/szt. więcej niż przed tygodniem. Ceny minimalnie osiągają 110 zł/szt. netto, zaś maksymalne 135 zł/szt. netto.

Z kolei krajowe warchlaki w masie 30 kg kosztują średnio 164 zł/szt. netto, tj. o 2 zł/szt. więcej niż w poprzednim tygodniu. Ich ceny mieszczą się w zakresie 130 - 200 zł/szt. netto.

ceny warchlaków krajowych z dn. 03.12.2021

Ceny warchlaków importowanych (03.12.2021)?

Wszystkie ankietowane punkty sprzedaży warchlaków importowanych wprowadziły do cenników korekty na plus (od 5 do 11 zł/szt.).

Zwierzęta importowane z Danii wyceniane są obecnie na średnio 149 zł/szt. netto, tj. o 7 zł/szt. więcej niż w zeszłym tygodniu. Ich ceny wahają się w zakresie od 108 do 175 zł/szt. netto. Podane ceny dotyczą warchlaków w masie 30 kg.

ceny warchlaków importowanych z dn. 03.12.2021