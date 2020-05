Koronawirus nie zmniejszył zapotrzebowania na wieprzowinę w Chinach

Pierwszy kwartał 2020 r. w Chinach upłynął pod znakiem koronawirusa. Mimo poważnej sytuacji epidemicznej, zawirowania w Chinach pod względem logistyki towarów rolno - spożywczych nie trwały zbyt długo. Wieprzowina nadal pozostaje mięsem pożądanym, a tą sytuację na początku 2020 r. wykorzystały kraje UE.

Jak wyjaśnia w rozmowie Jacek Strzelecki, ekspert ds. chińskiego rynku rolno-spożywczego - Wydawało się, że Chiny będą miały poważne zamieszanie związane z epidemią koronawirusa. Tak naprawdę, to zamieszanie było krótkotrwałe, właściwie skupiło się w lutym. To zakłócenie nie wynikało z tego, że importu nie ma tylko, że statki utknęły w portach. Później, zaczęły systematycznie wpływać, a dane były rejestrowane. Te różnice w imporcie rok do roku nie są takie duże. W tej sytuacji najlepiej wypada mięso wieprzowe.

Wieprzowina pozostaje najbardziej pożądanym gatunkiem mięsa w Chinach. Wiąże się to też z deficytem tego mięsa, wywołanym epidemią afrykańskiego pomoru świń, która dotknęła tamte stada w 2018 r. i choć jest już na etapie wygaszenia, to tamtejsze stada w najbliższych latach będą w fazie odbudowy.

W dostawach na rynek chiński dominują kraje Unii Europejskiej, jak Hiszpania, Niemcy, Dania i Holandia.