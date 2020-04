Koronawirus: Szczepionka do przetestowania na świniach

Naukowcy z Wielkiej Brytanii wykorzystają świnie do przetestowania szczepionek przeciwko koronawirusowi. Pomoże w tym podobieństwo układu odpornościowego i oddechowego świń i ludzi.

Naukowcy z Wielkiej Brytanii chcą teraz używać świń do walki z koronawirusem SARS-CoV-2. We współpracy z naukowcami z Oxford University i Public Health England zespół naukowców z Pirbright Institute rozpocznie testy nowych szczepionek pod kątem ich zdolności do wytwarzania ochronnych przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2. Badany jest między innymi wektor szczepionki adenowirusowej szympansa, który został użyty do produkcji szczepionek przeciwko Eboli, zespołowi dróg oddechowych na Bliskim Wschodzie i grypie.

Wykorzystują fakt, że świnia i ludzki układ odpornościowy mają znaczne podobieństwa. Można założyć, że dobra reakcja na kandydata na szczepionkę u świń jest również obiecująca u ludzi.

W tym samym czasie naukowcy przetestują również bezpieczeństwo nowych szczepionek i sprawdzą, czy u świń nie występują niepożądane skutki uboczne. Jeśli ta próba się powiedzie, następnym krokiem może być zbadanie możliwej szczepionki u ludzi.

Naukowcy z Pirbright już używają świń do badań nad wirusami grypy. Do tej pory świnie były używane jako modele zwierzęce, ponieważ mają bardzo podobny układ oddechowy jak u ludzi. Ponadto z natury zarażają się wirusem grypy i tworzą przeciwciała o właściwościach podobnych do ludzkich. Dlatego świnie są odpowiednim modelem do przeprowadzania badań nad nowym koronawirusem.