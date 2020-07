Koronawirus w dużych zakładach mięsnych

Jak donosi portal Nowiny24.pl, ognisko COVID-19 potwierdzono w należących do spółki „Sokołów” zakładach mięsnych w Jarosławiu na Podkarpaciu.

Według informacji portalu, na dzień 15 lipca, infekcję COVID-19 potwierdzono u 142 osób zatrudnionych w zakładach. Kolejnych 29 zakażonych, to osoby mające kontakt z pracownikami firmy. W należących do „Sokołów” S.A zakładach łącznie zatrudnionych jest 1074 pracowników.

Po potwierdzeniu ogniska choroby wstrzymano ubojni i sektora rozbioru. Zostały one poddane dodatkowej dezynfekcji i nie będą one funkcjonować przynajmniej do 19 lipca. Decyzja o wznowieniu produkcji będzie zależała od tego, czy wśród personelu potwierdzane będą kolejne zachorowania.

Jak podkreślają władze „Sokołów” S.A., we wszystkich zakładach należącej do spółki, obowiązują restrykcyjne procedury mające chronić personel przed przenoszeniem infekcji. Każdy pracownik poddawany jest kontroli temperatury ciała, obowiązuje nakaz używania środków ochrony osobistej, a także zachowanie minimalnego dystansu 1,5 metra. Jak do tej pory Sanepid nie zgłosił żadnych zastrzeżeń co do zasad bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w zakładzie.

Jednocześnie podkarpacki Sanepid uspokaja, że żywność pochodząca z zakładu nie może być traktowana jako wektor choroby.

- Zgodnie z obecną wiedzą koronawirus nie przenosi się drogą pokarmową, a dodatkowo mięso przed spożyciem poddawane jest na ogół obróbce termicznej, co unieszkodliwia wirusa – wyjaśniła w rozmowie z portalem Nowiny24.pl Dorota Gibała z Wojewódzkiej Stacji Sanitatno-Epidemiologicznej w Rzeszowie