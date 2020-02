Koronawirus wstrzymał handel wieprzowiną w Chinach

Jak podaje serwis euromeatnews.com, handel wieprzowiną w Chinach ma być zawieszony do przyszłego tygodnia. Strona rządowa argumentuje, iż za tą decyzją kryją się uzasadnione wątpliwości, bo mięso może być ważnym wektorem szerzenia koronawirusa, pomiędzy regionami kraju.

Wirus z chińskiego Wuhan oznaczony skrótem ncov-2019, wywodzący się od zwierząt, budzi już obawy praktycznie na całym świecie. Dlatego chińskie władze, walczące z chorobą podkreślają, że wstrzymanie handlu wieprzowiną ma potwierdzić lub wykluczyć te przypuszczenia, i w najgorszym razie zapobiec zarażaniu sporej części populacji w różnych regionach Państwa Środka.

Handel ma zostać przywrócony w przyszłym tygodniu, dając władzom tzw. czas na zapewnienie prawdziwej wiarygodności danych.

Pierwszy szok odczuły już amerykańskie notowania wieprzowiny na rynku futures, spadły o ponad 10 USD w ciągu tygodnia.

- Wydaje się, że z jakiegoś powodu handlujący wieprzowiną uwierzyli, że koronawirus w Chinach sprawi, że konsumenci przestaną jeść to mięso. Nie jestem pewien skąd ten pomysł – komentuje na euromeatnews.com Jim Long, prezes i dyrektor generalny Genesus Inc.

Eksport wieprzowiny z USA wyniósł 43 600 ton (w okresie 17-23 stycznia), czyli dwukrotnie więcej niż przed rokiem. Zarówno USA, Brazylia ale i Europa liczy, że umocni swój handel wieprzowiną w Chinach, w związku z epidemią afrykańskiego pomoru świń w Chinach i deficytu tego mięsa, jaki wywołała choroba.

- W czwartek, 30 stycznia 2020 r., W Chinach średnia cena świń wynosiła 36,32 RMB/kg (5,19 USD) w stosunku do poprzedniego tygodnia. Naszym zdaniem cena wieprzowa jest wskaźnikiem popytu. Jeśli cena wieprzowiny utrzymuje się, oznacza to, że rynek jest na miejscu. Wydaje się, że do tej pory Chińczycy nadal jedzą wieprzowinę - dodał Long, który również zwraca uwagę na ceny u głównych producentów w Europie, (29 stycznia br.) Niemcy 1,85 Euro/kg + 1,6% i (30 stycznia ) Hiszpania 1,424 euro/kg + 0,3%.

Z drugiej strony brazylijscy producenci mięsa JBS i BRF oświadczyli Reuterowi, że wybuch koronawirusa w Chinach może zwiększyć chiński popyt na ich produkty, w tym wieprzowinę. Głównie w kwestiach zapewnienia zdrowotnego bezpieczeństwa żywności.

15 stycznia Chiny i USA podpisały umowę handlową Fazy 1, obniżając cła na niektóre produkty rolne, w tym wieprzowinę.

eFeedLink przewiduje, że chiński import wieprzowiny z USA osiągnie 3,1 mld USD w 2020 r. w porównaniu z około 1,25 mld USD w 2019 r. Część wzrostu nastąpi kosztem Brazylii i UE.