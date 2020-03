Koronowirus wywiera presję na rynek. Spore spadki cen świń

W porównaniu z zeszłym tygodniem, w krajowych ubojniach odnotowaliśmy wyraźny spadek cen świń rzeźnych. Skurczyły się one przeciętnie o 15 - 20 groszy.

Pandemia COVID-19 nie pozostaje bez znaczenia dla krajowego rynku trzody chlewnej. W porównaniu z zeszłym tygodniem ceny tuczników w krajowych skupach skurczyły się przeciętnie o 15 - 20 groszy. Bezpośrednia przyczyna tego stanu rzeczy są zeszłotygodniowe obniżki cen na niemieckiej dużej giełdzie (-7 eurocentów). Fakt ten wynika przede wszystkim z utrudnień logistycznych związanych z eksportem wieprzowiny przez wiodących producentów UE. Są one efektem panującej na całym świecie pandemii koronowirusa.

Według danych z naszej dzisiejszej sondy, cena żywca wieprzowego wynosi średnio 5,97 złotych netto za kilogram, czyli o 17 groszy mniej niż tydzień temu. Ceny wahają się w granicach 5,50 - 6,30 zł netto za kilogram. Podobny spadek cen odnotowano w przypadku półtusz sprzedawanych w wadze bitej ciepłej. Średnia cena za półtusze w klasie E wynosi obecnie 7,61, czyli o 16 groszy więcej niż tydzień temu. Ceny wahają się w granicach 7,1 - 7,80 zł netto za kilogram.

Co przyniosą najbliższe tygodnie? Na to pytanie nie ośmielimy się niestety udzielić odpowiedzi. Przy normalnym rozwoju wydatków wkrótce rynek wszedłby w okres sezonowych podwyżek cen, przez co przynajmniej do września powinniśmy cieszyć się wyższymi stawkami za tuczniki. Niestety w obecnych realiach trudno jest przewidywać co przyniosą kolejne tygodnie.