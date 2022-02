Koszmarna sytuacja producentów warchlaków. Ceny wciąż niskie

Sytuacja na rynku warchlaków jest trudna. Ceny warchlaków wciąż są niskie, nastroje z tygodnia na tydzień są coraz gorsze, popyt coraz niższy, a kolejni producenci rozważają rezygnację z hodowli w najbliższym czasie.

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy, w cennikach za warchlaki z krajowej produkcji nie doszło do zmian. W przypadku warchlaków importowanych z Danii ponad połowa ankietowanych punktów sprzedaży obniżyła ceny.

Nastroje na rynku warchlaków

Sytuacja jest trudna do przewidzenia, jak podkreśla Łukasz Przytarski.

– Obecnie znajdujmy się w impasie, jednak najbliższe 10 dni powinno przynieść jakąś zmianę. Do końca lutego nie spodziewałbym się podwyżek cen warchlaków, ale zmiany są teraz tak dynamiczne, że ciężko jest coś przewidzieć. Po pierwsze dość niespodziewanie mamy do czynienia ze znoszeniem restrykcji covidowych, ale nie wiadomo czy to przełoży się na sytuację na rynku tuczników. Słyszymy też, że niemieckie magazyny są zapełnione, ale słyszymy też, że polskie ubojnie i przetwórnie pracują 1:1, czyli nie mają większych zapasów i wszystko schodzi na bieżąco. Nie wiem co się wydarzy, ale przez kolejne półtora tygodnia nie spodziewam się zmian, a potem zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Mam nadzieję, że ceny nie będą już spadać, chociaż nie można tego wykluczyć – stwierdza Przytarski.

Jak zaznacza jeden z naszych rozmówców, na razie duńska giełda warchlaków nie reaguje na spadki cen tuczników, więc ceny na rynku krajowym powinny się jeszcze przez jakiś czas utrzymać, choć nie wiadomo jak długo. W jego opinii, potencjalne zmiany byłby niewielkimi spadkami, jednak wiosną ceny tuczników powinny wzrosnąć, a wraz z nimi ceny warchlaków.

– Mówi się, że najgorszy kryzys zawsze trwa pół roku, więc sądzę, że to się powoli odbije – mówi.

Zdecydowanie mniej optymistyczną opinią dzieli się drugi z naszych rozmówców podkreślając, że jest coraz bliżej podjęcia decyzji o rezygnacji z hodowli.

– Nie wiemy już co robić. Dużo przetrwaliśmy, ale wciąż dokładamy do produkcji, i to dużo. W końcu nie będzie nas już stać na kolejną dokładkę. Obecnie do jednej sztuki musimy dopłacać 70-80zł, co w skali miesiąca, przy 1400 warchlakach, daje 100 tys. zł. Jeśli nic się nie zmieni to jeszcze miesiąc i będziemy musieli zakończyć produkcję. Tak się po prostu nie da – zaznacza.

O pogarszających się nastrojach na rynku wspomina również Remigiusz Bilski, kierownik regionalny ds. sprzedaży z PH Konrad.

– Depresja na rynku wciąż się pogłębia, a światełka w tunelu nie widać. Ubojnie obniżyły cenę o ok. 10 groszy, co jest najprawdopodobniej konsekwencją importu elementów wieprzowych z zagranicy. Na rynku warchlaków nie ma dużego popytu. Niektórzy mają nadzieję na poprawę sytuację za mniej więcej 3 miesiące, licząc na ograniczenie pogłowia i wzrost cen, więc wstawiają. Część osób wstawia z myślą o wzroście zapotrzebowania na mięso w okresie Wielkanocy. Jednak handel warchlakami jest bardzo ciężki – informuje Bilski. – Może będzie lepiej, jeśli pogłowie w UE spadnie o ok. 20 proc. – dodaje.

Po ile warchlaki krajowe (11.02.2022)?

Niemal wszystkie punkty sprzedaży warchlaków z krajowej produkcji zdecydowały się na utrzymanie cen z poprzedniego tygodnia.

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy, stawki za warchlaki z krajowej produkcji ważące 20 kg wynoszą obecnie średnio 148 zł/szt. netto. Ceny minimalnie osiągają 130 zł/szt. netto, zaś maksymalne 170 zł/szt. netto.

Z kolei krajowe warchlaki w masie 30 kg kosztują średnio 196 zł/szt. netto. Ich ceny mieszczą się w zakresie 170 - 210 zł/szt. netto.

Ceny warchlaków krajowych z dn. 11.02.2022

Ceny warchlaków importowanych (11.02.2022)?

Ponad połowa ankietowanych punktów sprzedaży warchlaków z Danii zdecydowała się na obniżenie cen (od 10 do 20 zł/szt. netto).

Warchlaki importowane z Danii wyceniane są aktualnie na średnio 191 zł/szt. netto, tj. o 3 zł/szt. mniej niż przed tygodniem. Ich ceny wahają się w zakresie od 130 do 224 zł/szt. netto. Podane ceny dotyczą warchlaków w masie 30 kg.

Ceny warchlaków importowanych z dn.11.02.2022

