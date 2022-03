KSG Agro: Pracujemy w trudnych warunkach, by dostarczyć żywność dla ukraińskiej ludności i armii

Zaopatrzenie w żywność w czasie wojny to strategiczny element dla broniącej się Ukrainy. KSG Agro, ukraiński agroholding zajmujący się głównie hodowlą świń i produkcją wieprzowiny wzmacnia bezpieczeństwo zakładu, podnosi wynagrodzenia pracownikom i zapewnia im niezbędne wsparcie, tak by utrzymać produkcję i dostawy żywności dla ukraińskiej ludności i armii.

Agroholding KSG Agro podjął dodatkowe działania motywujące i zapewniające bezpieczeństwo personelu holdingu w okresie działań wojennych w Ukrainie.

Zakład hodowli trzody chlewnej, za który odpowiada będąca częścią KSG Agro spółka Strong-Invest, jest jednym ze strategicznie ważnych dla bezpieczeństwa żywnościowego przedsiębiorstw, wkład jej pracowników w zwycięstwo nad wrogiem polega na dobrze skoordynowanej i efektywnej pracy zespołu. W związku z tym, przy wsparciu Związku Hodowców Trzody Chlewnej Ukrainy, za pośrednictwem Dniepropietrowskiej Obwodowej Administracji Państwowej, holding złożył do Ministerstwa Polityki Rolnej listę pracowników nie podlegających mobilizacji do wojska.

– Pracujemy w bardzo trudnych warunkach, robiąc wszystko co możliwe, aby produkować żywność niezbędną dla ludności Ukrainy i jej armii. Nasza działalność ma strategicznie ważny charakter z punktu widzenia bezpieczeństwa żywnościowego kraju, dlatego naszym frontem jest praca, i uważam, że jest to nie mniej ważne dla zwycięstwa niż walka z bronią w ręku – komentuje Siergiej Kasjanow, przewodniczący rady dyrektorów KSG Agro.

KSG Agro kontynuuje wysyłkę wieprzowiny do konsumentów, w tym do sieci handlowych Silpo i Varus.Od 24 lutego firma dostarczyła do sieci handlowych ok. 500 ton wieprzowiny. Dostawy realizowane są nie tylko na terenie obwodu dniepropietrowskiego, gdzie udział w rynku wieprzowiny holdingu wynosi 50%, ale także w regionie Zaporoża.

– Dzisiaj tam jest trudna sytuacja humanitarna, m.in. z dostarczaniem żywności. A nasi kierowcy, z narażeniem życia, realizują dostawy do sklepów Silpo w mieście Zaporoże i obwodzie zaporoskim – mówi Siergiej Kasjanow

Po wybuchu wojny na terenie Ukrainy wszyscy pracownicy holdingu otrzymali dodatkową motywację w postaci dwukrotnej podwyżki płac na okres działań bojowych. Dodatkowo wypłacono im zaliczkę w podwójnej wysokości, zapewniono wyżywienie. Przed wojną pracownicy płacili 50% za obiady w jadalni zakładowej, teraz obiady są dla nich całkowicie darmowe.

– Wszyscy pracownicy otrzymują racje żywnościowe. Dla tych, którzy potrzebują zakwaterowania, wynajmowane są dodatkowo mieszkania obok zakładu na koszt firmy. Aby zapewnić wypoczynek dzieciom pracowników, w budynku administracyjnym otwarto przyzakładowe przedszkole, aby matki nie martwiły się o swoje dzieci. Na terenie zakładu zostały wyposażone również trzy schrony przeciwbombowe – mówi Siergiej Kasjanow.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa zakładu hodowli trzody chlewnej organizowana jest ochrona siłami obrony terytorialnej. Żołnierze otrzymują wsparcie i wyżywienie. Ponadto zainstalowano dodatkowe punkty kontrolne, które chronią zarówno przedsiębiorstwo, jak i miejscowość, w której się znajduje.

KSG Agro to jeden z wiodących zintegrowanych pionowo ukraińskich agroholdingów. Głównymi kierunkami działalności grupy jest hodowla trzody chlewnej i produkcja wieprzowiny, a także uprawa roślin. Akcje holdingu są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. KSG Agro jest członkiem European Business Association (EBA).