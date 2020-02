KSG Agro rozważa hodowlę świń w Kazachstanie

KSG Agro, ukraiński agroholding, planuje stały rozwój produkcji wieprzowiny. Siergiej Kasjanow, prezes spółki rozważa także możliwość stworzenia nowego kompleksu produkcji świń w Kazachstanie - w tym celu chcielibyśmy poszukać partnerów w Europie, w tym w Polsce – wyjaśnia dla serwisu farmer.pl.

Ukraiński agroholding KSG Agro aktywnie szuka nowych możliwości eksportu i ekspansji biznesowej w Afryce, Azji Środkowej i na Bliskim Wschodzie. Głównymi kierunkami działalności przedsiębiorstwa jest hodowla trzody chlewnej i produkcja wieprzowiny, a także uprawa roślin.

W ostatnim czasie Siergiej Kasjanow, prezes spółki zwrócił uwagę na perspektywy wspólnej ekspansji z podmiotami Unii Europejskiej. Pytamy, czy w takim razie firma widzi w tym temacie szansę na rozwój eksportu wieprzowiny we współpracy z europejskimi, w tym polskimi podmiotami?

Prezes podkreśla, że w tej chwili zapotrzebowanie na rynku krajowym w pełni odpowiada naszym możliwościom produkcyjnym. Nie musimy eksportować wieprzowiny. - Rozwijamy jednak eksport mąki zbóż i mąki pszennej do krajów Bliskiego Wschodu - Omanu i Kataru, a także do państw afrykańskich - Libii i Angoli. W 2020 r. planujemy zwiększyć wielkość eksportu do tych krajów do 50 tys. ton. Widzimy potencjał rozwoju biznesu w tych regionach.

Kasjanow zwraca też uwagę, że ekspansja to nie tylko eksport wieprzowiny produkowanej w kraju. - Na przykład, w ciągu ostatniego roku aktywnie patrzyliśmy na kraj taki jak Kazachstan. Zbudowany tam kompleks hodowli świń miałby ogromny potencjał: Kazachstan to rozwijająca się gospodarka, obszerny rynek wewnętrzny, bliskość Chin i praktycznie brak ASF. Nawiązaliśmy kontakty w tym regionie, mamy doświadczenie, ludzi i wiedzę o biznesie w przestrzeni poradzieckiej, ale nie jesteśmy jeszcze w stanie samodzielnie zrealizować takiego projektu, dlatego chcielibyśmy poszukać partnerów w Europie, w tym w Polsce – wyjaśnia.

Ukraiński sektor trzody chlewnej, podobnie jak unijny od kilku lat boryka się z problemem afrykańskiego pomoru świń. Siergiej Kasjanow wyjaśnia, że w obliczu zeszłorocznych problemów związanych ze zmniejszeniem pogłowia świń w wyniku szerzenia się wirusa ASF, trend rosnącego popytu na wysokiej jakości wieprzowinę od producentów, którzy poważnie inwestują w bioasekurację, staje się coraz bardziej wyraźny na Ukrainie.

- Ilość produkowanej wieprzowiny jest znacznie mniejsza niż popyt, więc istnieją wszelkie predyspozycje dla wzrostu zarówno cen, jak i sprzedaży w 2020 roku. W 2019 r. zwiększyliśmy już sprzedaż wieprzowiny do 10.066 tys. ton, co jest o 8,2% więcej niż rok wcześniej. Jeśli w 2018 r. liczba sprzedanych szt. wynosiła 93 tys., to zgodnie z wynikami z 2019 r. (biorąc pod uwagę możliwości własnego uboju) osiągnęła 100 tys. szt.

Prezes KSG Agro mówi też o planach rozwojowych w zakresie hodowli świń. - Obecnie projekt rozwoju ośrodka hodowli trzody chlewnej został wdrożony o 50% i obejmuje około 60 tysięcy pogłowia w jednym czasie i 4,5 tys. macior. W ramach projektu docelowo chcemy zwiększyć liczbę macior do 8,6 tys. Aby wykorzystać dobrą sytuację rynkową, w 2020 r. planujemy kontynuować rozwój projektu, stopniowo zwiększając pogłowie, a tym samym zwiększając produkcję i sprzedaż.