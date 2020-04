KSG Agro: sytuacja rynkowa wymaga zwiększenia produkcji świń

Odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na rynku, w 2020 roku KSG Agro, ukraiński agroholding, zamierza zwiększyć produkcję świń o 15% w żywej wadze w porównaniu z tym samym wskaźnikiem w 2019 r.







Zdaniem przewodniczącego rady dyrektorów KSG Agro Siergieja Kasjanowa, przyczyni się do tego zwiększony popyt na mięso w okresie kwarantanny — sprzedaż detaliczna wieprzowiny na Ukrainie wzrosła o 10-15%. Rosną też ceny: jeśli pod koniec lutego cena kilograma żywej wieprzowiny wynosiła 40-42 UAH, to już w marcu wzrosła o ponad 20% — do 50-52 UAH.

- Nadal trudno jest przewidzieć, co stanie się nawet w pierwszej połowie roku. Wszystko się dopiero zaczęło. Z jednej strony, korzystamy na wzroście cen, z drugiej strony obserwujemy spadek kursu hrywny oraz siły nabywczej konsumentów. Ale jednocześnie, ze względu na niższe ceny ropy, koszty paliwa podczas siewu i zbioru też będą niższe — komentuje Siergiej Kasjanow. — Jestem optymistą i, moim zdaniem, pozytywne i negatywne czynniki zrównoważą się w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Biorąc pod uwagę fakt, że jesteśmy firmą z branży spożywczej, mówiłbym, choć ostrożnie, o lepszych wynikach finansowych w tym roku.

Oprócz tego od początku roku KSG Agro zwiększyła eksport mąki pszennej do Libii. Już w pierwszym kwartale 2020 r. spółka dostarczyła do tego północnoafrykańskiego państwa 1,356 tys. ton mąki, gdyż w całym 2019 r. wolumen dostaw wyniósł zaledwie 720 ton.

W drugim kwartale KSG Agro planuje eksportować 2 tysięcy ton mąki pszennej, 1 tysiąc ton jęczmienia, 500 ton rafinowanego oleju słonecznikowego oraz 1 tysiąc ton innych produktów.