Zagadnienia związane z ubojem na własny użytek wciąż budzą wśród rolników wiele wątpliwości. Najczęstszą z nich jest to, kto może taki ubój przeprowadzić.

Temat uboju zwierząt na tzw. użytek własny niemal od zawsze był kwestią kontrowersyjną. Nie dość że kontrowersyjną, to do tego sporną.

Wśród rolników krąży wiele opinii na temat legalności tegoż przedsięwzięcia.

Jednym wydaje się, że „wszystko wolno” innym zaś, że przeprowadzenie uboju na terenie gospodarstwa nie jest możliwe.

Ani jedni, ani drudzy nie mają jednak racji.Przyjrzymy się dziś temu, kto może takiego uboju dokonać. Wbrew pozorom nie jest to oczywiste.

Ubój tucznika. Niezbędny będzie kurs

Pierwszym z warunków jest dokonanie uboju przez uprawnioną do tego osobę – uboju tegoż nie może dokonać każdy. Wymagane są ku temu kwalifikacje, które pozwolą z jednej strony na humanitarny ubój zwierzęcia, ale też zagwarantują bezpieczeństwo biologiczne pozyskanego surowca.

Do tego, by legalnie przeprowadzać ubój niezbędny jest kurs organizowany cyklicznie przez powiatowe inspektoraty weterynarii. Kurs ten jest nieodpłatny i daje nam uprawnienia do przeprowadzania ubojów zwierząt, których mięso przeznaczone jest na własny użytek – uprawnienia te nie zezwalają na ubijanie zwierząt, których tkanki wprowadzone będą do obrotu.

Surowe kary za ubój niezgodny z prawem

Należy też pamiętać, że do historii odeszły czasy, gdzie najlepszą metodą uboju był obuch siekiery. Dziś osoba wykonująca ubój musi dysponować stosownym sprzętem, który zapewni zwierzęciu krótką i możliwie bezbolesną śmierć. W innym razie grożą nam surowe konsekwencje. Działanie takie może być bowiem potraktowane jako znęcanie się nad zwierzętami, za co grozi do 5 lat więzienia.