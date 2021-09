Kto zarabia na ASF w Polsce?

Analizując rozwój sytuacji w związku z ASF w kraju, trudno nie dostrzec powiązań interesów i grup, które odnoszą korzyści w wyniku rozprzestrzeniania się wirusa.

Z taką tezą na posiedzeniu parlamentarnego zespołu ds. zwalczania i zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt wystąpił nie kto inny, jak wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński. Polityk wprost sugeruje, że utrzymaniem zagrożenia afrykańskim pomorem świń w naszym kraju zainteresowany jest kapitał zagraniczny, w którego rękach znajdują się zakłady przetwórcze, firmy utylizacyjne czy firmy dostarczające środki do bioasekuracji gospodarstw.

We wprowadzeniu do spotkania w gmachu sejmowym 8 września br. wiceminister rolnictwa poseł Szymon Giżyński przypomniał, że już w 2018r. publicznie obnażył fenomen ASF w Polsce jako system połączonych ze sobą interesów, którym sprzyjały decyzje rządu PO-PSL.

-Pan minister Sawicki w 2014 r. mógł pójść za przykładem Czechów i podjąć działania, które podjęli potem Niemcy i Duńczycy, albo zrobić to co zrobił, czyli ustanowić pierwszą strefę. Ta strefa od razu uruchomiła zjawiska pseudorynkowe i wykreowała w polskim przetwórstwie wieprzowiny dwie ceny: rynkową i „strefową” – argumentował Szymon Giżyński. -Gdy zaczynałem prace w ministerstwie, to normalna stawka za żywiec wynosiła 5 zł/kg, a w strefach ASF w najlepszym przypadku była o połowę niższa.

-Różnice w cenie konsumowali właściciele wielkich zakładów mięsnych, a w dalszej kolejności duże sieci handlowe – stwierdził polityk PiS. -Z tego systemu korzysta także przemysł utylizacyjny. Liderzy tej branży już 2-3 lata temu przewidywali możliwość obrotu na poziomie 30 mld. zł. Przemysł bioasekuracyjny również w ogromnej większości zarządzany jest przez wielkie firmy, które korzystają na postępach ASF w naszym kraju. Dzieckiem tej sytuacji jest również system tuczu nakładczego, który opanowuje Polskę i wypiera tradycyjną produkcję. Co łączy te pięć filarów? Łączy to, że wszystkie te układy finansowe, żerujące na ASF, są rękach obcego kapitału.

-Próbowaliśmy przełamać zastane układy i zainstalować firmy państwowe w układzie przetwórczym i utylizacyjnym – stwierdził poseł Gizyński. -Różne przeszkody okazały się silniejsze, niż nasze zamiary i możliwości. Nadal jednak będziemy podejmować działania w tym kierunku, wykorzystując choćby polską weterynarię, która jest w systemie kontroli – zapewnił na posiedzeniu wiceminister.

Giżyński zauważył również, że rozprzestrzenianie się ASF nie wynika wyłącznie z wektora przyrodniczego, ale również z zaniedbań instytucji, takich jak PZŁ, który mimo wyraźnych wskazań nie zredukował dotąd wystarczająco populacji dzików. Choć na papierze PZŁ dowodzi realizacji planów odstrzału, rzeczywistość temu przeczy.

Szymon Giżyński wyartykułował w Sejmie to, o czym od dawna mówią rolnicy-producenci trzody. Rolnicy zgodzić się mogą również z krytyką decyzji podejmowanych przez ekipę PO-PSL, gdy ASF pojawił się w naszych granicach. Problem w tym, że PiS (a z nim i Szymon Giżyński) mieli już kilka lat, by z ASF zacząć skutecznie walczyć. I niestety nie mają się dotąd czym pochwalić…