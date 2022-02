Który to już raz pokonaliśmy ASF?

Wypowiedzi na temat rzekomych sukcesów w walce z ASF słyszeliśmy już wiele. Żadna z nich nie była chyba jednak aż tak kuriozalna jak ostatnia wypowiedź pełnomocnika rządu ds. ASF (!) Lecha Kołakowskiego.

Sukcesów w walce z ASF ogłaszano już chyba tyle samo (albo i więcej) co rzekomego pokonania pandemii koronawirusa. Zarówno w przypadku jednej jak i drugiej zarazy rzeczywistość szybko weryfikowała jednak zbyt pochopnie rzucone słowa. Niestety rządzący nie uczą się na błędach i wciąż docierają do nas kolejne kuriozalne komunikaty. Najnowszym z nich były wypowiedziane wczoraj słowa wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi, a przy tym pełnomocnika ds. ASF Lecha Kołakowskiego:

– Chcę powiedzieć, że działania podjęte w walce z ASF są skuteczne. Ostatnie ognisko wirusa stwierdzone zostało 17 grudnia ub.r. i dotąd nie było nowego. Za nami ponad dwa miesiące dobrych działań, bioasekuracji, która przynosi pozytywne skutki – mówił podczas wtorkowego posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa wiceminister Kołakowski.

Od osoby odpowiedzialnej w rządzie za koordynację walki z ASF wymagałoby się elementarnej wiedzy na temat specyfiki występowania choroby. A taką elementarną wiedzą jest fakt sezonowego występowania ognisk ASF w stadach trzody chlewnej. Dla pełnego zobrazowania jej działania zamieszczamy tabelę, pokazującą w jak w latach 2014-2022 wyglądało występowanie ognisk ASF świń w poszczególnych miesiącach roku.

Mechanizmu tej sezonowości do końca jeszcze nie poznaliśmy, niemniej tajemnicą nie jest to, że ponad 93 proc. ognisk choroby w stadach trzody (przynajmniej w warunkach naszego kraju) występuje od końca maja do początku października. W miesiącach styczeń - luty (bo o takim okresie mówi wiceminister) w ciągu minionych ośmiu lat potwierdzono zaledwie 6 ognisk ASF w stadach świń. Oznacza to, że 98,8 proc. Dotychczasowych ognisk choroby potwierdzono poza omawianym okresem. Jak zatem można twierdzić, że sytuacja epizootyczna poprawia się?

Może dla równowagi przytoczmy dane z ubiegłego roku? Potwierdzono w tym czasie rekordowe 124 ogniska ASF świń. Choroba w tym czasie pojawiła się na terenie 11 województw, z czego w trzech z nich (łódzkim, świętokrzyskim, i małopolskim) po raz pierwszy od początku epizootii w Polsce. Choroba uderzyła w ogromne skupiska produkcji trzody chlewnej w Polsce – w powiat piotrkowski, a także żuromiński i mławski, o Wielkopolsce nie wspominając. Jakich można tu dopatrywać się sukcesów? Co najwyżej takich, że ognisk nie było więcej, a część z wymienionych regionów dosyć sprawnie udało się uwolnić ze strefy czerwonej.

Pozytywów trudno też szukać w kwestii występowania ASF w populacji dzików. Wprawdzie liczba ognisk u tych zwierząt była o ponad 900 niższa niż rok wcześniej, to wciąż ze świecą szukać regionów w których problem ASF dzików udało się wyeliminować do zera. W konsekwencji producenci trzody z 11 województw żyją jak na minie. Co gorsza, ASF stale zagraża regionom jak na razie wolnym od występowania wirusa.

Trudno zrozumieć wspomnianą we wstępie wypowiedź wiceministra Kołakowskiego. Takie zaklinanie rzeczywistości świadczyć może o jednej z dwóch rzeczy: albo kompletnej nieznajomości tematu (w co trudno wierzyć), albo o usilnej chęci poprawy wizerunku ministerstwa wśród osób niezaznajomionych z tematem. Niezależnie od tego, z którym z przypadków mamy do czynienia, wygląda to bardzo źle, by nie powiedzieć żenująco.

Lechowi Kołakowskiemu proponuję z wieszczeniem jakichkolwiek sukcesów wstrzymać się choćby do grudnia. Z perspektywy minionego roku będzie widać wyraźnie, czy w sprawie walki z ASF robimy krok do przodu czy do tyłu, a może będziemy stać w miejscu. Mam nadzieję, że wówczas również my z czystym sumieniem będziemy mogli odtrąbić postęp w walce z pomorem. Na ten moment jest na to jednak zdecydowanie za wcześnie.