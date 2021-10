Kukurydza dla świń: czy pogarsza jakość wieprzowiny?

O stosowaniu kukurydzy w żywieniu świń przez lata narosło wiele nie do końca rzetelnych opinii. Warto zatem raz na zawsze wyjaśnić, jak zboże to wpływa na parametry tuczu i jakość wieprzowiny.

Jedną z opinii krążących wśród producentów trzody jest ta mówiąca o negatywnym wpływie kukurydzy na jakość wieprzowiny, szczególnie tkanki tłuszczowej okrywającej tuszę zwierzęcia.

Nadmiar kukurydzy to niższa jakość mięsa?

Tłumaczone jest to wysoką zawartością wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w omawianej paszy. Kwasy te w organizmie zwierząt miałyby być wbudowane w tkankę tłuszczową, nadając jej kremowo-żółtawe zabarwienie i galaretowatą strukturę. Jednak czy w dzisiejszej produkcji zjawisko to jest faktycznie obserwowane, czy jest to raczej zaszłość wynikająca z parametrów genetycznych dawnych ras świń?

- Owszem, według tzw. starej szkoły mówiło się o tym, że kukurydzę powinno wycofywać z końcowej fazy tuczu, gdyż może ona negatywnie wpłynąć na jakość tkanki tłuszczowej. Moja obserwacja jest jednak taka, że obecnie takie zjawisko nie występuje. Będąc w USA, gdzie świnie żywione są w zasadzie tylko kukurydzą i produkowanym z tego zboża DDGS-em (suszony wywar gorzelniany) jako konsument nie zaobserwowałam, by tamtejsza wieprzowina różniła się pod względem jakości choćby tej znanej z naszego kraju. Prawdopodobnie opinia ta wynika z faktu, że zjawisko to mogło występować u dawniejszych, dużo bardziej otłuszczających się świń – tłumaczy nasza rozmówczyni.

Kukurydza a pobranie paszy

Inną opinią krążącą na temat kukurydzy jest rzekome negatywne działanie tego komponentu na wielkość pobrania paszy przez zwierzęta. Tłumaczone jest to tym, że kukurydza jako zboże wysoce energetyczne łatwo doprowadza zwierzęta do uczucia sytości przez co pobierają one mniej paszy. Czy jest to zgodne z prawdą?

- Ja osobiście nie zaobserwowałam takiego zjawiska. Może się ono natomiast pojawić przy wykorzystaniu wspomnianego już DDGS-u kukurydzianego. W takiej sytuacji słyszymy od rolników, że zwierzęta mniej chętnie pobierają taką pasze. Pytanie tylko, czy wynika to z samego surowca wyjściowego jakim jest kukurydza, czy raczej z jakości DDGS-u. Jeżeli będzie on np. przypalony, wówczas faktycznie zwierzęta mogą niechętnie pobierać taką paszę – mówi dr Chilomer.