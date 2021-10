Kukurydza w żywieniu świń - na co zwrócić uwagę?

Kukurydza jest zbożem dobrze sprawdzającym się w żywieniu trzody chlewnej, jednak przy jej zastosowaniu warto zwrócić uwagę na kilka aspektów.

Na tle zbóż podstawowych ziarno kukurydzy ten różni się nieco składem chemicznym. Zawiera wyraźnie więcej energii niż choćby ziarno jęczmienia czy żyta, a pod tym kątem porównywalne może być co najwyżej z pszenicą. Jednocześnie jest to jednak pasza uboższa w białko niż inne zboża.

Wyższa dawka tryptofanu?

Oznacza to, że stosując wysokie dawki kukurydzy, powinniśmy kłaść szczególny nacisk na precyzyjne zbilansowanie aminokwasów.

– Układając receptury pasz produkowanych w oparciu o kukurydzę, od zawsze szczególny nacisk kładziony był na zwiększenie dawki tryptofanu, którego w ziarnie kukurydzy jest szczególnie mało. Z własnej praktyki wiem jednak, że działanie takie jest potrzebne w zasadzie wyłącznie przy użyciu wysokich dawek tego zboża. W paszach, w których stosujemy 10-20-procentowy udział ziarna kukurydzy, w zasadzie wystarczy poziom tryptofanu zawarty w standardowej mieszance premiksowej. Tryptofan jest bardzo drogim aminokwasem, dlatego sztuczne windowanie jego poziomu w paszy nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Natomiast w sytuacjach, gdy stosujemy większy udział kukurydzy w paszy, faktycznie zastosowanie dodatkowej puli tryptofanu może okazać się potrzebne – tłumaczy dr Katarzyna Chilomer z Agrifirm Polska.

Groźne mikotoksyny

Koronnym argumentem przeciwników stosowania kukurydzy w paszach dla świń jest porażenie ziarna mikotoksynami, czyli toksycznymi metabolitami grzybów pleśniowych bytujących na ziarniakach. Sprzyjają temu: długi okres wegetacji, późny termin zbioru oraz warunki pogodowe panujące jesienią w naszym kraju (wysoka wilgotność sprzyja rozwojowi pleśni). Czy zatem ze względu na skażenie mikotoksynami kukurydza powinna być w ogóle stosowana w mieszankach dla trzody?

– Faktem jest, że ze względu na późny termin zbioru kukurydza jest podatna na skażenie mikotoksynami. Jednak zjawisko to nie dotyczy tylko omawianego surowca. Każda partia zboża trafiająca do nas jest badana pod kątem obecności najważniejszych mikotoksyn i bywa, że partia jęczmienia pochodząca z połowy żniw musi zostać cofnięta, gdyż przekracza dopuszczalne normy zawartości mikotoksyn. Problem ten nie jest zatem zarezerwowany tylko dla kukurydzy, a praktycznie dotyczy wszystkich zbóż. Dlatego też produkując pasze – czy to z zawartością kukurydzy, czy też bez niej – warto zainwestować w choćby najtańszy sorbent mikotoksyn – tłumaczy specjalistka.

Czy warto stosować kukurydzę?

Na to pytanie nie da się z pewnością udzielić kategorycznej odpowiedzi. Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na aspekt ekonomiczny. Jeżeli zastosowanie tego surowca będzie ekonomicznie uzasadnione (ceny kukurydzy będą konkurencyjne względem innych zbóż), wydaje się, że wykorzystanie umiarkowanych dawek tego surowca może przynieść pozytywne efekty dla dochodowości naszej produkcji. ▪