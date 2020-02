Kwitnie australijski import wieprzowiny

W ubiegłym roku australijski import wieprzowiny był wyższy niż kiedykolwiek. Według danych duńskiej federacji przemysłu rolno-spożywczego (L&F) wielkość importu świeżej i mrożonej wieprzowiny wyniosła 198,710 tys. ton, czyli o 41, 450 ton, (lub o 26,4 proc.) więcej niż w 2018 roku.

Według stowarzyszenia branżowego Australian Pork od stycznia do listopada 2019 r. ubój świń spadł o 4,9 proc. rok do roku do 5,15 mln, produkcja wieprzowiny spadła o 6,0 proc. do 398,110 tys.ton.

Australia była ósmym co do wielkości importerem wieprzowiny na świecie w 2019 r. i siódmym najważniejszym klientem eksporterów z Unii Europejskiej z ponad 100 000 ton.

USA w największym stopniu skorzystały z większego zapotrzebowania Australii na wieprzowinę w 2019 roku. Amerykanie zwiększyli dostawy na piąty kontynent o 40,3 proc. w porównaniu do 2018 r. 99,740 tys. ton, co stanowiło około połowy całkowitej ilości importowanej przez Australię.

Dania również cieszyła się silnym zapotrzebowaniem na wieprzowinę ze strony Australii, ponieważ wysłano tam 53,540 tys. ton wieprzowiny, czyli 31,9 proc. więcej. Nawet mniejsi dostawcy, tacy jak Irlandia, również odnotowali wzrost o 22,8 proc. do 7670 ton lub Wielka Brytania, do 1 320 ton, czyli o ponad połowę. Względny wzrost eksportu dla Holandii był niższy i wyniósł 25 740 ton (7,6 proc.). Przegraną na rynku australijskim w 2019 r. była Kanada, której dostawy spadły o 18,5 proc. do 10,510 tys. ton.