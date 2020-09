KZP-PTCh: Nie widać tendencji do wzrostu cen skupu żywca wieprzowego

Na niemieckiej tzw. dużej giełdzie po raz dziewiąty z rzędu cena ani drgnie. Z jednej strony jest to pewna stabilizacja, zaś z drugiej, pozostaje pytanie czy nie na zbyt niskim poziomie? Z kolei, KZP-PTCh podkreśla, że krajowe zakłady nie pracują w pełnej mocy, ciągle z powodu COVID-19.

Jak czytamy w komunikacie Krajowego Związku Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej POLPIG w krajach Unii Europejskiej zasadniczo nie widać tendencji do wzrostu ten wieprzowiny. Jedynie we Francji cena tuczników w notowaniach ISN wzrosła o ponad 4 centy przynosząc więcej optymizmu producentom żywca. Wzrost ten wiąże się ze wzrostem marketingowych aktywności handlowców przed rozpoczęciem roku szkolnego. W Holandii jeden z zakładów, które ze względu Covid-19 nie mogły eksportować do Chin, został ponownie dopuszczony na rynek chiński. Spotkanie na poziomie rządowym pomiędzy Chinami i Holandią ma doprowadzić do uruchomienia eksportu do Chin z pozostałych zakwestionowanych zakładów.

Hiszpanie podkreślają dobry popyt na wieprzowinę ze strony krajów azjatyckich, a szczególnie z Chin. Upały ograniczyły również podaż żywca wieprzowego na rynku. Dlatego według notowań ISN różnica w cenach skupu świń pomiędzy Hiszpanią i Niemcami wynosi ponad 30 centów/kg (wbc). Do środy 2 września w Niemczech obowiązuje cena 1,47 €/kg (wbc).

- W krajowych zakładach mięsnych cena skupu tuczników nie została zmieniona. Polscy przetwórcy, podobnie jak w innych krajach, borykają się z dostępem do pracowników pochodzących ze Wschodniej Europy. Zakłady często wykorzystują jedynie 80-90% swoich mocy przerobowych, gdyż ze względów sanitarnych muszą zapewnić odpowiednie odległości między pracownikami pracującymi na linii produkcyjnej - wyjaśnia POLPIG.