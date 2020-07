Lawinowo przybywa ognisk ASF. Sytuacja trudna do opanowania

Przybywa punktów z ogniskami ASF na obszarze Polski. Główny Inspektorat Weterynarii oznaczył na mapie nowe punkty ognisk w woj. lubelskim oraz lubuskim.

Na obszarze Polski pojawiają się kolejne ogniska ASF. Wraz ze startem żniw, nowymi zbiorami, które być może są już skarmiane w niektórych gospodarstwach, ogniska zaczęły pojawiać się lawinowo.

Główny Inspektorat Weterynarii ponownie zaznaczył na swojej mapie kolejne stada do likwidacji.

Jedno z nich zlokalizowane jest na terenie Lubelszczyzny. To oznacza, że w bliskim sąsiedztwie, na terenie dwóch gmin Frampola i Radecznicy wystąpiło od 22 lipca br. aż 6 ognisk.

Zdarzenia, obejmowały następujące ogniska:

8. gm. Radecznica, stado liczące 1897 świń

10. gm. Radecznica, stado 339 liczące świń,

12. gm. Frampol, stado liczące 2648 świń,

13. gm. Frampol, stado liczące 22 świnie,

14. gm. Frampol, stado liczące 69 świń,

16. gm. Radecznica, stado liczące 20 świń.

Kolejny punkt oznaczony na mapie to ognisko 17. w gm. Czerwieńsk w woj. lubuskim. Wskazane przez GIW gospodarstwo jest położone ok. 29 km w linii prostej od pierwszego ogniska ASF w 2020 r. potwierdzonego na towarowej fermie w Niedoradzu. Jednocześnie, jest to najdalej na zachód Polski wysunięte ognisko ASF. Od granicy z Niemcami dzieli je zaledwie ok 40 km.

Warto pamiętać, że w przypadku wystąpienia tzw. choroby zwalczanej z urzędu, właścicielowi stada przysługuje odszkodowanie, jednak np. brak zabezpieczenia gospodarstwa pod względem bioasekuracji, niepełna dokumentacja mogą właściciela tych środków pozbawić.

Jak informuje GIW: „odszkodowanie nie może być przyznane, jeżeli posiadacz zwierzęcia nie zastosował się do obowiązków określonych w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt lub obowiązków określonych w art.42 ust.1 pkt1 lub w art.43 ust.1, lub obowiązków nałożonych na podstawie art. 44 ust.1, art.45 ust.1, art.46 ust.3 oraz art.47 ust.1”, czyli nakazów i zakazów zawartych w decyzjach Powiatowego Lekarza Weterynarii lub rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jak w tym roku wygląda sytuacja z odszkodowaniami za ASF?

Z dostępnych, ale jeszcze niepełnych informacji, wiemy, że do dnia 9 lipca bieżącego roku tylko w przypadku dwóch ognisk wydano decyzję o przyznaniu odszkodowania. Były to ogniska:

- nr 2 (woj. wielkopolskie) kwota odszkodowania wyniosła 3.963.385,63 zł, dotyczy 10.070 sztuk tuczników/warchlaków

- nr 5 (woj. dolnośląskie) kwota odszkodowania wyniosła 18.532,50 zł, dotyczy 3 macior oraz 26 tuczników.

Aktualizacja, komunikat GIW:

Ognisko ASF nr 16 w 2020 r. zostało wyznaczone w gospodarstwie, w którym utrzymywano 20 świń (9 prosiąt, 8 tuczników, 3 lochy), położonym w miejscowości Trzęsiny, w gminie Radecznica, w powiecie zamojskim, w województwie lubelskim. Gospodarstwo położone jest na obszarze zagrożenia (obszar określony w części III załącznika do decyzji KE 2014/709/UE).

Ognisko ASF nr 17 w 2020 r. zostało wyznaczone w gospodarstwie, w którym utrzymywano 19 świń (tuczników), położonym w miejscowości Nietków, w gminie Czerwieńsk, w powiecie zielonogórskim, w województwie lubuskim. Gospodarstwo położone jest na obszarze objętym ograniczeniami (obszar określony w części II załącznika do decyzji KE 2014/709/UE).